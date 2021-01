Teungueth FC a enregistré sa première victoire en championnat, en dominant à domicile Niary Tally (2-1), en match comptant pour la 3e journée de Ligue 1. Le leader Diambars a été tenu en échec par le Jaraaf de Dakar (1-1).

Teungueth FC a enregistré sa première victoire en championnat, ce week-end. Le club de Rufisque, tenu en échec lors de son entrée en lice par le Cneps Excellence de Thiès, a obtenu son premier succès (2-1) cette saison contre Niary Tally (10e, 3 pts), ce samedi, en match comptant pour la 3e journée de Ligue 1. Les Rufisquois ont trouvé le chemin des filets en première période dès la 16e mn de jeu, grâce à Gibril Sillah.

De retour des vestiaires, les visiteurs ont réussi à remettre les pendules à l’heure. C’est Amadou Erasme Badiane qui a égalisé pour les Galactiques, à l’heure de jeu (60e). Mais les hommes de Youssoupha Dabo ont repris l’avantage dans les 20 dernières minutes de la rencontre par Pape Ousmane Sakho (72e). Niary Tally ne réussira pas à revenir au score et concède sa 2e défaite de la saison, après celle de la 1re journée contre Diambars (2-1).

Grâce à cette première victoire, Teungueth FC remonte à la 5e place (4 pts).

Le choc de la 3e journée entre Diambars et le Jaraaf de Dakar (4e, 4 pts) n’a pas connu de vainqueur. Les deux équipes se sont quittées en bons amis sur le score d’un but partout, samedi dernier au stade Fodé Wade. Le club de la Médina a pourtant ouvert le score par Amirou Kanté (25e). Mais les Académiciens de Saly ont égalisé en seconde période par Djibril Mbow (49e). Malheureusement, le coach Mbaye Badji ne pourra plus compter sur le meilleur buteur de Ligue 1, Alioune Badara Baldé (3 buts) qui a rejoint le championnat hollandais en signant avec Feyenoord Rotterdam. Malgré ce nul, Diambars reste à la tête du classement avec 7 pts.

Stade de Mbour fait une bonne opération

Le nul du leader n’a pas profité à ses poursuivants avant l’entame de la 3e journée, l’AS Pikine et Génération Foot, qui ne comptaient que deux points de retard sur les Académiciens de Saly. Les deux formations ont perdu respectivement face au Stade de Mbour (3-2) et Dakar Sacré-Cœur (1-0). Le club de Mbour s’est imposé à domicile grâce à un doublé de Talla Mbaye (3e et 68e) et Woula Sané (49e) auteur du 2e but. Les Pikinois ont égalisé en seconde période (1-1) grâce à Mouhamed Lamine Corréa (21e). Ils ont réduit le score à 3-2 à la 68e mn de jeu, mais n’ont jamais pu revenir au score.

Grâce à cette première victoire de la saison, le Stade de Mbour remonte à la 2e place du classement (5 pts), devant l’AS Pikine (3e, 4 pts). Pour sa part, l’Académie de Déni Birame Ndao a mordu la poussière pour la première fois de la saison, face à Dakar Sacré-Cœur (7e, 4 pts) dans le choc des Académiciens. C’est Serigne Konaté qui a donné la victoire aux Sicapois en marquant l’unique but de la partie à la 33e mn. Génération Foot est reléguée à la 6e place (4 pts).

Mbour PC enfonce l’AS Douanes

Mbour Petite Côte (9e, 3 pts) a également enregistré son premier succès en championnat, cette saison. Mbour PC a dominé l’AS Douanes sur sa pelouse, sur le score de deux buts à zéro. Les buts des Mbourois ont été marqués par Baïla Sakho (46e) et Djibril Faye (68e). Les Douaniers n’y arrivent pas depuis leur premier match remporté (3-2) face au Cneps de Thiès. Ils ont concédé ce week-end leur deuxième défaite successive et se retrouvent à la 11e place (3 pts).

Les deux dernières rencontres de la 3e journée se sont soldées sur le même score (1-1). Il s’agit du Cneps Excellence de Thiès (13e, 2 pts) qui a tenu en échec le Ndiambour de Louga (8e, 3 pts) sur sa pelouse. Alors que le Casa Sport (12e, 2 pts) a concédé le nul face à la lanterne rouge, l’US Gorée (14e, 1 pts).

Résultats AS Douanes - Mbour PC 0-2 Dakar Sacré-Cœur - Génération Foot 1-0 Diambars - Jaraaf 1-1 Teungueth FC - Niary Tally 2-1 Ndiambour - Cneps Excellence 1-1 Stade de Mbour - AS Pikine 3-2 US Gorée - Casa Sport 1-1 Ligue 2 – 3e journée Jamono Fatick - EJ Fatick 0-2 Thiès FC - Port 0-0 Linguère - Amitié FC 1-1 Guédiawaye FC - Africa P. Foot 2-0 Renaissance Dakar - Keur Madior 1-1 Demba Diop - US Ouakam 0-2 Lundi Stade Fodé Wade 16h Sonacos - Duc

LOUIS GEORGES DIATTA