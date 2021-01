Actuel leader du championnat, Teungueth FC va tenter de conserver la première place du classement, lors de la réception du Jaraaf de Dakar, ce dimanche, dans le duel des ‘’Africains’’ comptant pour la 5e journée de Ligue 1.

Quatre jours après leurs matches de rattrapage, Teungueth FC (1er, 10 pts) et le Jaraaf de Dakar (4e, 7 pts) se retrouvent face-à-face. Les deux représentants du Sénégal en compétitions des clubs africains croisent le fer, ce dimanche, pour le compte de la 5e journée de Ligue 1. Le club de Rufisque ayant pris la tête du classement au détriment de Diambars, accueille les Vert et Blanc de la Médina au stade Ngalandou Diouf. Pour ne pas que leur séjour sur le fauteuil ne soit pas éphémère, les hommes de Youssoupha Dabo ont intérêt à remporter cette opposition entre ‘’Africains’’.

Le coach Dabo peut compter sur son attaque (5 buts en quatre rencontres, soit 1,25 but par match) qui a réussi à inscrire au moins un but lors de ses trois dernières sorties. TFC s’est surtout illustré durant ce début de championnat par la solidité de sa défense, qui n’a concédé qu’un seul but en quatre rencontres. C’est d’ailleurs ce qui explique son invincibilité depuis 18 matches en championnat. La dernière défaite du club rufisquois en Ligue 1 remonte à plus de 13 mois, le 12 décembre 2019. C’était contre Génération Foot qui lui avait infligé une raclée sur le score de 4 buts à 0, à Déni Birame Ndao.

De plus, l’actuel leader sait défendre son fief. Il n’a pas perdu à domicile depuis mai 2019, défaite concédée contre Niary Tally (0-2).

Mais le Jaraaf aussi veut gagner. En cas de victoire, les Médinois rattraperont au compteur leur adversaire du jour, avec 10 pts. Pour y arriver, les hommes de Malick Daf devront surtout améliorer leur défense qui a concédé cinq buts en quatre rencontres. La Jaraaf a réussi à trouver le fond des filets adverses à chaque match, mais sa défense ne rassure pas.

Diambars à l’assaut de l’AS Douanes

En attendant la sortie de Teungueth FC, Diambars (2e, 10 pts) va tenter de reprendre la première place, provisoirement. Pour cela, l’Académie de Saly doit s’imposer sur la pelouse de l’AS Douanes (6e, 6 pts), ce samedi. Invincibles depuis quatre matches, les Académiciens mettront tout en œuvre pour maintenir cette bonne dynamique de début de saison (trois victoires et un nul). Depuis la perte de son buteur attitré Aliou Badara Baldé, qui a rejoint le Fayenoord Rotterdam, en Hollande, Diambars peut désormais compter sur Djibril Mbow. Celui-ci est d’ailleurs co-meilleur buteur de Ligue 1 (3 buts), à égalité avec son ex-coéquipier et l’attaquant de l’AS Pikine, Mouhamed Lamine Corréa.

Les Gabelous, aussi, savent marquer des buts. Leur attaque, la 2e de Ligue 1 avec 8 réalisations (derrière celle de l’AS Pikine, 9 buts), sera l’arme fatale, ce samedi. Mais leur défense peut leur jouer un mauvais tour. C’est la pire défense du championnat pour le moment, avec 7 buts encaissés.

L’AS Pikine lorgne le fauteuil

L’AS Pikine (2e, 7 pts) ne manque pas d’ambition, surtout après son installation au dauphinat, grâce à sa victoire (3-1) contre Génération Foot, le week-end dernier. Les Pikinois, qui pointent à trois longueurs du leader, se déplacent sur le terrain de Dakar Sacré-Cœur (10e, 4 pts). En cas de victoire, ils pourraient prendre la première place, si Teungueth FC fait un faux-pas devant le Jaraaf. Mais DSC ne se laissera pas faire sur sa pelouse. Surtout que les Sicapois ont besoin des trois points pour s’éloigner de la zone de relégation.

Le stade municipal de Mbao accueille, ce dimanche, le duel des mal-classés. La lanterne rouge, l’US Gorée (14e, 1 pt), reçoit le club de Niary Tally-Grand Dakar-Biscuiterie (13e, 3 pts). Le même jour, Génération Foot (11e, 4 pts) et le Casa Sport (8e, 5 pts), qui avaient perdu leur dernière sortie, tenteront de se relancer lors de leur affrontement au stade Djiby Diagne de Déni Birame Ndao.

Au stade Alboury Ndiaye, le Ndiambour de Louga (5e, 6 pts) accueille Mbour Petite Côte (13e, 3 pts). Le Cneps Excellence (7e, 5 pts) se déplace à Mbour pour y affronter le Stade de Mbour (9e, 5 pts), sur la pelouse du complexe La Tanière Bruno Metsu.

Programme Ligue 1 Samedi Stade Ibrahima Boye 16h Dakar Sacré-Cœur - AS Pikine Stade Amadou Barry 16h AS Douanes - Diambars Dimanche Stade Municipal de Mbao 16h US Gorée - Niary Tally Stade Djiby Diagne 16h Génération Foot - Casa Sport Stade Alboury Ndiaye 16h Ndiambour - Mbour Petite Côte La Tanière Bruno Metsu 16h Stade de Mbour - Cneps Excellence Stade Ngalandou Diouf 16h Teungueth FC - Jaraaf Ligue 2 – 5e journée Samedi Stade Alassane Djigo 16h Renaissance Dakar - Thiès FC Stade Massène Sène 16h Jamono Fatick - Keur Madior Stade Lat Dior 16h Amitié FC - Africa P. Foot Stade Fodé Wade 16h Demba Diop FC - EJ Fatick Dimanche Stade Fodé Wade 16h Sonacos - Port Stade Mawade Wade 16h Linguère - Us Ouakam Stade Ibrahima Boye 16h Guédiawaye FC - Duc

LOUIS GEORGES DIATTA