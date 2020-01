La 7e journée de Ligue 1 démarre ce samedi, avec l’entrée en lice du leader, Teungueth FC, qui accueille le Ndiambour de Louga. Le champion en titre, Génération Foot, en difficulté, va essayer de se relancer à Ziguinchor où il affronte le Casa Sport, ce dimanche.

Génération Foot (GF) est encore loin d’atteindre sa vitesse de croisière. C’est la traversée du désert pour le champion du Sénégal qui n’a plus goûté à la saveur de la victoire, depuis quatre journées (3 défaites et 1 nul). Pire, les Grenats ont concédé leurs trois revers sur leur base, restée longtemps insurmontable pour leurs adversaires. Cette succession de mauvais résultats a valu à l’Académie de Déni Birame Ndao d’être rétrogradée à la 10e place (7 pts), à une longueur de la zone rouge.

La 7e journée de Ligue 1, qui démarre ce samedi, est donc une occasion, pour GF, de sonner la révolte, pour ne pas sombrer dans la zone de relégation. Pour cela, le coach Djibril Fall et ses joueurs devront sortir le grand jeu, lors de leur déplacement à Ziguinchor, dimanche, pour y affronter le Casa Sport (6e, 9 pts), au stade Aline Sitoé Diatta. Seulement, ces derniers ne semblent plus détenir les arguments offensifs qui faisaient pourtant leur force durant la saison écoulée, pour faire la différence. En six rencontres, les Académiciens n’ont marqué qu’à 4 reprises, soit 0,6 but par rencontre.

Mais le Casa ne parvient toujours pas à avoir la maitrise sur son terrain. Les Ziguinchorois ont perdu deux de leurs trois rencontres à domicile (contre Teungueth FC, 0-1, et Mbour Petite Côte, 0-2), pour une seule victoire (face au Ndiambour, 1-0). Les poulains d’Ansou Diédhiou s’emploieront à décrocher une 2e victoire chez eux pour se rapprocher du peloton de tête.

Le leader, Teungueth FC (16 pts), accueille le Ndiambour de Louga (8e, 7 pts) au stade Ngalandou Diouf, ce samedi (16 h 30). Le club de Rufisque va tenter d’assoir son invincibilité et décrocher sa 5e victoire d’affilée (la 6e depuis le début du championnat).

Toutefois, la première place des Rufisquois est menacée par leur dauphin, l’AS Douanes (2e, 13 pts). Les Gabelous reçoivent Diambars de Saly (7e, 7 pts), dimanche au stade Amadou Barry. Dakar Sacré-Cœur (3e, 11 pts) joue contre le Jaraaf de Dakar (9e, 7 pts), samedi au stade Amadou Barry.

Stade de Mbour - Mbour PC

Le premier derby mbourois de la saison se tient, ce dimanche, au stade Caroline Faye. Le Stade de Mbour (11e, 7 pts) reçoit Mbour Petite Côte (4e, 9 pts) à 16 h 30. Ce match arrive à un moment favorable pour les deux équipes, qui avaient mal démarré le championnat. Ces deux formations mbouroises ont enchainé deux victoires consécutives. Mais Mbour PC, qui occupe le pied du podium, lorgne la 3e place du classement. Les Pélicans ont retrouvé, ces deux dernières journées, une efficacité offensive déroutante (5 buts en 2 matches). Ils ont également fait montre d’une solidité défensive, avec deux clean-sheet d’affilée. C’est d’ailleurs la 2e meilleure défense de Ligue 1 en ce moment (seulement 2 buts encaissés).

Après avoir enregistré sa première victoire dans l’élite du football sénégalais le week-end dernier (0-1) sur le terrain de Génération Foot, le Cneps Excellence de Thiès (12e, 6 pts) va essayer de confirmer ce résultat face à l’AS Pikine (5e, 9 pts), ce dimanche, au stade Lat-Dior. Mais les Pikinois, ayant concédé leur première défaite (0-2) lors de leur dernière sortie face à l’AS Douanes, veulent renouer avec le succès.

Au stade municipal de Mbao, la lanterne rouge, l’US Gorée (14e, 1 pt), reçoit Niary Tally (13e, 6 pts).

Programme Samedi Stade Ngalandou Diouf 16h30 Teungueth FC - Ndiambour Amadou Barry 16h30 Dakar SC - Jaraaf Dimanche Stade Aline Sitoé Diatta 16h30 Casa Sport - Génération Foot Stade Caroline Faye 16h30 Stade Mbour - Mbour PC Stade Amadou Barry 16h30 AS Douanes - Diambars Stade municipal Mbao 17h US Gorée - Niary Tally Stade Lat-Dior 18h Cneps - AS Pikine Ligue 2 – 7e journée Samedi Stade Caroline Faye 16h30 Keur Madior - Demba Diop Dimanche Stade Lat Dior 16h30 Amitié FC - EJ Fatick Stade Massène Sène 16h30 Jamono Fatick - Linguère Stade Lamine Guèye 16h30 Sonacos - Thiès FC Stade Ndiarème Guédiawaye FC - Duc Stade Ngalandou Diouf 16h30 Port - Africa Promo Foot Stade Alassane Djigo 16h30 Renaissance Dakar - US Ouakam

LOUIS GEORGES DIATTA