Le derby mbourois s’est joué, hier à la Tanière Bruno Metsu, et le Stade de Mbour s’est imposé face à son rival de la même ville, Mbour Petite Côte, sur un score d’un but à zéro. Une victoire qui permet aux Stadistes de se retrouver, à la fin de cette 7e journée sur la 3e marche du podium, derrière Diambars et le leader Jaraaf.

Le Stade de Mbour est sur une bonne lancée depuis les deux dernières journées du championnat. Après un match nul vierge et une victoire contre Niary Tally (2-1), les protégés de Mamadou Dieng se sont imposés face à leur voisin mbourois. Le match s’est soldé sur une victoire étriquée d’un but zéro contre Mbour Petite Côte sur le terrain du complexe la Tanière Bruno Metsu. Abdallah Gning est le bourreau des Vert et Blanc en marquant l’unique but de la rencontre à la 85e mn du temps réglementaire.

Avec cette victoire, les Stadistes se retrouvent à la 3e place du classement de Ligue 1, avec 12 pts derrière Diambars 2e qui totalise le même nombre de points. L’Académie de Saly, qui a fait match nul avec le Ndiambour de Louga, reste à la 2e place, grâce à une meilleure différence de buts (+2) que le Stade de Mbour.

Après un début de saison assez compliqué, les Stadistes semblent trouver leur voie. Une nouvelle dynamique qui satisfait le coach du club mbourois. Selon Mamadou Dieng, son équipe est en train de proposer un contenu de jeu qui se perfectionne progressivement, si l’on en juge les derniers matches joués contre le Cneps et Niary Tally-Grand Dakar-Biscuiterie (NGB). ‘’Je dirais que c’est une bonne pioche, parce que lorsqu'on a joué avec NGB, j'avais demandé à mes joueurs de proposer un contenu satisfaisant, malgré le score. Je pense que c'est juste la continuité par rapport à nos derniers matches contre Cneps et Niary Tally qu'on vient de livrer contre MPC’’, explique Mamadou Dieng.

Pour lui, ce qui a été déterminant dans ce derby, c’est l’engagement des joueurs et leur détermination. Sur cette lancée, le coach Dieng soutient : ‘’On a l’habitude de dire à nos joueurs que les derbys ne se jouent pas, ils se gagnent. Parce que ce sont des matches avec beaucoup d'engagement. A chaque fois, c’est l'équipe la plus engagée qui obtient la victoire. On avait demandé aux gosses d'être costauds au niveau des duels et d'être présents au niveau des deuxièmes ballons, pour avoir le maximum d'occasions afin de marquer des buts. Mais je pense qu'au niveau des derbys, l'engagement est le facteur le plus déterminant pour remporter le match.’’

Ainsi, analyse-t-il, ‘’en première mi-temps, nous avons joué avec une parfaite domination. Mais des fois les joueurs confondent vitesse et précipitation. Raison pour laquelle on s’est procuré pas mal d’occasions, mais par manque de lucidité de nos attaquants et même de nos milieux offensifs, on n’a pas pu scorer’’. Il poursuit sa lecture du match en précisant : ‘’A la mi-temps, on a parlé avec les joueurs pour qu'ils se concentrent davantage, surtout dans les actions offensives. En plus, nous avons fait un réaménagement tactique qui nous a permis de marquer ce but 5 minutes avant la fin de la rencontre.’’ Toutefois, le coach indique qu’il ne croit pas au ‘’coaching gagnant, parce que si l'entraîneur savait que le joueur rentrant est celui qui devrait marquer le but, il ne l'aurait pas laissé sur le banc. Donc, on peut dire juste que c'est un réaménagement tactique qui nous a fait un apport offensif et qui a occasionné ce but en fin de partie’’.

Pour la suite de la saison, Mamadou Dieng réitère son objectif de départ : celui de se maintenir en Ligue 1 en engrangeant le maximum de points. D’ailleurs, martèle-t-il, son équipe n’a pas encore atteint sa vitesse de croisière, mais essaie juste de gagner le maximum de points en renforçant sa croyance en la jeunesse de son équipe. ‘’En début de saison, on avait mis l'accent sur la jeunesse. C'est un travail qui continue avec les jeunes, d'autant plus que nous avons trois anciens dans l'équipe. Mais le but du Stade de Mbour, ce n'est pas de se retrouver sur le podium à la fin du championnat, mais juste d’avoir le maximum de points qui vont nous permettre de rester en Ligue 1’’, projette-t-il.

Pour sa part, Vittorino Mauri estime que c'est le Stade de Mbour qui a produit le meilleur jeu, donc c'est lui qui a mérité la victoire. Dans ce sens, il endosse toute la responsabilité de cette défaite, surtout que son équipe commence à prendre l’habitude de perdre des matches en encaissant des buts à la dernière minute. ‘’Le football de nos jours n'est pas seulement gagné par les jambes, mais plutôt par la tête’’.

Cependant, il estime que le championnat du Sénégal n'est pas compliqué, car ‘’si tu gagnes deux matchs, tu te retrouves en tête. Si tu en perds deux, tu es derrière’’. Ainsi, il promet d’y travailler de façon sérieuse. ‘’Je suis très optimiste et je pense que nous allons travailler à ne plus perdre les matchs en fin de match’’. Il précise : ‘’Mon objectif n'est pas de prendre le championnat avec ces joueurs, mais de faire en sorte que deux ou trois d'entre eux puissent avoir un contrat à l'étranger chaque année. Ma mission est de faire signer au moins cinq joueurs dans les championnats d'Europe à la fin de la saison, tout en nous maintenant en Ligue 1.’’

RESULTATS AS Pikine - Cneps Excellence 0-2 Ndiambour – Diambars 1-1 Stade de Mbour - Mbour Petite Côte 1-0 Génération Foot - Niary Tally 2-0 Dakar Sacré-Cœur - Casa Sport 3-2 US Gorée - Jaraaf Reporté Teungueth FC - AS Douanes Reporté Ligue 2 – 7e journée Demba Diop FC - Keur Madior 2-1 Amitié FC - Duc 2-2 Sonacos - Renaissance Dakar 0-2 US Ouakam - EJ Fatick 1-0 Linguère - Africa P. Foot 2-1 Guédiawaye FC - Port 0-0 Jamono Fatick - Thiès FC 2-1

IDRISSA AMINATA NIANG (MBOUR)