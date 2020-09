Édouard Mendy parti à Chelsea, Rennes cherche un remplaçant et le dossier Alfred Gomis semble placé sur le haut de la pile des décideurs bretons. C'est une certitude, vu les déclarations de Stéphane Jobard, prononcées ce vendredi.

‘’Alfred Gomis sera bien dans le but dimanche contre Montpellier, a commencé à indiquer l'entraîneur de Dijon. Il est complètement impliqué à l'entraînement, il a le sourire mais il est forcément perturbé par la situation. Un club du "top 5" (Rennes) lui propose de jouer la Ligue des champions. On souhaite qu'il reste mais avec ce mercato à rallonge, on sait que nous serons soumis à des sollicitations pour des joueurs.’’