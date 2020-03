Bien représentée en Ligue 1 avec trois clubs (Stade de Mbour, Mbour Petite Côte et Diambars de Saly), la Petite Côte fait pâle figure, après 13 journées de championnat. Entre défaites et matches nuls, les clubs mbourois sont dans le désarroi. Un bilan à mi-parcours pour ces trois clubs s’impose, à l’issue de la première phase de la Ligue 1 sénégalaise.

Stade de Mbour, 7e au classement

Vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2017, le Stade de Mbour occupe présentement la 7e place du classement de la Ligue 1, après 13 journées de championnat marquant la fin de la phase aller. Sur 13 rencontres disputées, la formation du président Abdoulaye Guèye affiche un bilan de 4 victoires, 4 nuls et 5 défaites. Les Stadistes, qui ont totalisé plus de défaites que de victoires, ont engrangé 16 pts, à l’issue de la première moitié du championnat. Lors de leurs cinq dernières journées, les Rouge et Blanc ont eu à comptabiliser 2 succès, 2 nuls et concédés une défaite. Avec ce bilan plus ou moins mitigé en phase aller, l’équipe fanion de la ville de Mbour est plus que jamais attendue pour remonter la pente, lors de la phase retour.

Mbour Petite Côte, 8e au classement

Mbour Petite Côte, anciennement appelé Touré Kounda, n’a remporté que 3 matches sur les 13 disputés cette saison en Ligue 1. En sus de ce nombre de victoires faible, le club du président Mbaye Diouf Dia a concédé 4 revers et fait 6 matches nuls. L’équipe gagnante de la Coupe du Sénégal en 2010 et en 2017 totalise 15 pts derrière son voisin et rival du Stade de Mbour. Avec 2 défaites, 2 nuls et une seule victoire lors de leurs cinq derniers matches, les Pélicans ne comptent que trois longueurs d’avance sur la lanterne rouge, le Centre national de l’éducation physique et sportive (Cneps) de Thiès (14e, 12 pts).

Diambars de Saly, 10e au classement

Occupant la 10e place de la Ligue 1 après 13 journées, Diambars a presque partagé ses 13 matches entre nuls et défaites. À l’exception de ses trois succès, les Académiciens de Saly ont connu 5 défaites et 5 nuls. Pourtant, en dehors du leader Teungueth FC (22 buts), le club de l’attaquant Cheikh Ahmadou Bamba est le plus prolifique avec 18 réalisations en 13 journées, soit un ratio de 1,3 but par match. L’équipe championne de la Ligue 2 en 2011 et championne du Sénégal en 2013 n’a pourtant pas gagné le moindre match, lors de ses cinq dernières sorties en Ligue 1. Elle s’en est sortie avec 2 revers et 3 nuls.

Le championnat national de 1re division du Sénégal est suspendu pour une durée d’un mois, pour cause de Covid-19.

CHEIKH GAWANE DIOP (STAGIAIRE)