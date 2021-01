La 3e journée de Ligue 1 est marquée par la première victoire de Teungueth FC, qui a battu à domicile, ce samedi, Niary Tally. Les clubs mbourois du Stade de Mbour et de Mbour Petite Côte, également, se sont illustrés avec leur premier succès de la saison, respectivement contre l’AS Pikine (3-2) et l’AS Douanes (2-0).

Le championnat de Ligue 1 a bouclé sa 3e journée, ce week-end. Sur l’ensemble des 7 affiches au programme, 17 buts ont été enregistrés. Le match opposant le Stade de Mbour à l’AS Pikine a été le plus prolifique, avec 5 réalisations.

Après une entrée en matière timorée lors de la 2e journée, avec un match nul vierge contre le Cneps Excellence de Thiès, Teungueth FC a bien négocié sa première sortie sur son terrain, samedi dernier. Les hommes de Youssoupha Dabo ont lancé leur saison avec une première victoire (2-1) en championnat contre Niary Tally (10e, 3 pts). Les représentants du Sénégal qualifiés à la phase de poules de la Ligue africaine des champions ont ouvert le score en première période dès la 16e mn de jeu grâce à Gibril Sillah. Les visiteurs ont égalisé à l’heure de jeu (60e) grâce à Amadou Erasme Badiane.

Mais les Rufisquois ont repris les choses en main dans les 20 dernières minutes de la rencontre, grâce à Pape Ousmane Sakho (72e). Pour le coach de TFC, la victoire est venue au bon moment. ‘’Il fallait surtout gagner pour éviter d’être largué par les équipes qui sont devant nous. On devait rester au contact du peloton de tête, dès le début, pour ne pas avoir trop d’écart au niveau comptable’’, s’est réjoui le coach Dabo en conférence de presse d’après-match. Niary Tally n’a pas pu enchainer une seconde victoire d’affilée, après son premier succès de la saison obtenu face à l’AS Douanes (2-1).

La 3e journée a profité également aux clubs mbourois du Stade de Mbour et de Mbour Petite Côte, qui ont fait de bonnes opérations. En ouverture du 3e tour de Ligue 1, samedi dernier, Mbour PC a enregistré sa première victoire de la saison, en dominant l’AS Douanes sur sa pelouse, sur le score de 2 buts à 0. Les buts des Mbourois ont été marqués par Baïla Sakho (46e) et Djibril Faye (68e). Les Pélicans sont sortis de la zone rouge et occupent désormais la 9e place (3 pts).

Ce résultat positif de MPC a bien inspiré son voisin du Stade de Mbour, qui a joué le lendemain. Après deux nuls de suite face à Dakar Sacré-Cœur (0-0) et Génération Foot (1-1), les Stadistes ont finalement goûté à la saveur de la victoire, dimanche dernier, face à l’AS Pikine (3-2). Ce premier succès de la saison est d’une importance capitale pour l’équipe de Mamadou Dieng qui s’est hissée à la 2e place du classement (5 pts), devant les Pikinois (3e, 4 pts).

Génération Foot et AS Douanes n’y arrivent plus

La machine semble grippée pour Génération Foot et l’AS Douanes. Ces deux formations ont, avec Diambars, réussi leur entrée en lice en championnat avec des victoires respectivement contre l’US Gorée (0-1) et le Cneps Excellence de Thiès (3-2). Depuis lors, elles n’arrivent pas à renouer avec le succès. A la suite de son match nul (0-0) à domicile contre le Stade de Mbour, la journée précédente, l’Académie de Déni Birame Ndao a mordu à la poussière, samedi dernier, face à Dakar Sacré-Cœur (1-0). Les Académiciens de la Sicap ont enregistré leur premier succès de la saison. La situation est encore pire pour les Gabelous. De la première place du classement, les Douaniers se retrouvent après leur 2e défaite de suite (2-0), samedi dernier face à Mbour Petite Côte (après celle contre Niary Tally, 2-1), à la 11e position (3 pts).

Il y a quatre équipes qui n’ont toujours pas obtenu la moindre victoire. En tête de celles-ci, se trouve l’Union sportive de Gorée (US Gorée), lanterne rouge du championnat (14e, 1 pt). Les Insulaires ont mal entamé la saison avec deux défaites de rang. Les Goréens ont néanmoins enregistré leur premier point ce week-end contre le Casa Sport (12e, 2 pts), qui fait partie de la bande des quatre à n’avoir toujours pas connu de succès. Les Ziguinchorois, qui comptent néanmoins un match en moins, ont fait match nul à domicile (0-0) contre le Ndiambour de Louga, lors de la 2e journée. Les Lougatois, également, n’ont pas encore gagné, ayant fait trois nuls successifs. Le Cneps Excellence de Thiès aussi a concédé deux nuls et une défaite.