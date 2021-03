Le choc de la 9e journée de Ligue 1, entre Génération Foot et le Jaraaf de Dakar s’est soldé par une victoire en faveur des Académiciens de Déni Birame Ndao, au stade Djibril Diagne, hier. C’est leur 4e victoire consécutive en championnat.

Depuis quelques années, l’affiche Génération Foot - Jaraaf de Dakar est devenue un véritable classique du championnat. Hier, à Déni Birame Ndao, les Grenats, avec une équipe très jeune, se sont imposés devant les Médinois, sur le score de 2 buts à 0. Génération Foot confirme sa bonne dynamique du moment et poursuit sa série de victoires, avec quatre succès de rang.

Les dix premières minutes de la première période ont été à l’avantage des Académiciens qui ont fait rouler le ballon sur tous les compartiments du terrain. Ces jeunes joueurs très enthousiastes ont opté pour la passion de la balle pour neutraliser les contres offensifs des Vert et Blanc de la Médina.

Du fait des grandes ambitions affichées par les deux clubs, le match était tendu. Mais les hommes du coach Djiby Fall ont réussi à trouver la faille très tôt par Pape Insa Badji (5e). Le jeune attaquant des Grenats anticipe et saisit sa chance en ouvrant son pied, sur un centre tendu de Souleymane Bass.

Dominés, les hommes de Moussa Diatta n’ont pas pu arrêter les assauts répétés de Génération Foot. Les efforts des Grenats vont payer, puisqu’ils ont réussi à doubler la mise avant même la demi-heure de jeu. C’est Malick Mbaye qui a permis à son équipe de faire break-end avant la pause (21e). Sur une récupération de balle côté droit, la reprise de Mbaye ne laisse aucune chance au portier médinois, Pape Seydou Ndiaye.

De retour des vestiaires, le Jaraaf tente de renverser la tendance. Le club de la Médina monte en régime. Se lançant à l’abordage, les Médinois laissent de l’espace derrière et concèdent beaucoup de situations dangereuses. Cependant, les attaquants grenat n’en profitent pas pour plier le match. Les deux équipes mettent plus d’intensité dans le jeu et plus de vitesse dans les transmissions.

Néanmoins, le score va rester inchangé, même s’il y avait de bonnes intentions de part et d’autre.

Cette victoire permet à Génération Foot de conforter sa 2e place (17 pts), à une longueur du leader Diambars (18 pts). Par contre, le Jaraaf, qui s’est qualifié pour la phase de groupes de la Coupe de la confédération de la Caf, n’a pas réussi à revenir sur le podium, même s’il a deux matches en retard. Les Médinois sont relégués à la 6e position (13 pts).

MATAR CISSÉ (STAGIAIRE)