Le retour dans l’élite ne s’est pas déroulé dans les meilleures conditions, pour les Académiciens de Saly. Diambars court toujours derrière une première victoire dans son antre de Fodé Wade, à une journée de la fin de la phase aller. Le club formateur a perdu 3 rencontres et concédé 3 matches nuls à la maison.

Les choses ne marchent pas bien à Diambars, après 12 journées disputées en Ligue 1. L’Académie de Saly, laminée (3-0) par Génération Foot, samedi dernier, occupe la 9e place du classement de la Ligue 1 sénégalaise, avec 13 pts au compteur. Diambars, relégué en Ligue 2 en 2018, est revenu en 1re division cette saison. Mais le promu peine à retrouver ses marques. Après un début de championnat en dents-de-scie, le club de la Petite Côte perd pied au fil des matches. Lors des cinq dernières journées, il n’a pris que trois points sur les quinze possibles (3 nuls et 2 défaites). Sa dernière victoire remonte à la 7e journée, lorsqu’il dominait en déplacement (4-1) l’AS Douanes, dauphine alors du Teungueth FC.

Cette mauvaise passe que traversent les hommes de l’ancien adjoint d’Alain Giresse en sélection nationale les pousse de plus en plus vers la zone de relégation occupée par le Cneps de Thiès (14e, 12 pts -4) et son bourreau du week-end, Génération Foot (13e, 12 pts -2). Diambars ne devance ces deux équipes que d’un petit point. Les Académiciens de Saly sont aussi très loin du leader, puisqu’ils accusent un retard de 17 longueurs sur Teungueth FC (1er, 30 pts).

Diambars fébrile chez lui

En dehors de la raclée (3-0) reçue contre Génération Foot, Diambars est handicapé par ses mauvaises prestations à domicile. Cheikh Ahmadou Bamba Dieng et ses coéquipiers n’ont remporté aucun match au stade Fodé Wade de Saly, en six sorties. Ils ont perdu à trois reprises, contre le Casa Sport (0-1), devant Teungueth FC (1-2) et face au Jaraaf (0-1). Ils ont concédé le nul deux fois, contre le Stade de Mbour et Niary Tally, sur le même score (1-1). Les champions du Sénégal 2013 ont signé tout de même trois victoires à l’extérieur, sur le terrain du Cneps de Thiès (1-0), contre l’US Gorée (4-0) et devant l’AS Douanes (4-1).

Le centre de formation de Saly, pire défense avec 16 buts encaissés, est paradoxalement la deuxième meilleure attaque de la Ligue 1 (17 buts marqués). Son attaquant de pointe, Cheikh Ahmadou Bamba Dieng, est le principal artisan de cette fulgurance offensive. Il a inscrit 12 des 17 réalisations de son équipe. Ce qui fait de lui l’actuel meilleur buteur du championnat et devance de 5 pions Boly Junior Sambou du Teungueth FC (7 buts). Mais Bamba Dieng est resté muet depuis son doublé contre Mbour PC.

Diambars, champion de la Ligue 2 de 2019, a pourtant bien démarré la saison avec le trophée du Challenge des champions qu’il a reporté aux dépens de l’US Gorée (1-0) en finale. Il a également battu (2-1) le Teungueth FC, en demi-finales.

