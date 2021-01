Sans créativité et physiquement un ton en dessous, le PSG a souffert à Saint-Etienne pour la première de Mauricio Pochettino (1-1). Il en revient avec un point et perd du terrain sur l'OL au classement.

Cela aurait pu être un match classique de retour à la compétition en janvier (d'habitude, cela repart par un match de Coupe de France), mais pour le Paris Saint-Germain, la 18e journée de Ligue 1 était avant tout la grande première de son nouvel entraîneur Mauricio Pochettino. Qui avait décidé d'aligner un 4-3-3 avec Verratti en numéro 10, devant la paire de récupérateurs Herrera-Gueye, et derrière un trident Di Maria-Kean-Mbappé. C'est pourtant Saint-Etienne qui démarrait bien la rencontre, en monopolisant le ballon dans les 3 premières minutes, grâce à un Hamouma remuant. Le PSG parvenait alors à mettre le pied sur le cuir, et Verratti, bel et bien en position plus haute, était déjà au four et au moulin pour distribuer le jeu.

L'ASSE se procurait la première grosse occasion de la rencontre, avec une tête de Moukoudi repoussée par Navas (9e). Dans la foulée, Herrera lançait Kean dans la profondeur, l'Italien déclenchait une lourde frappe mais Moulion détournait (10e). Moulin avait les gants chauds et il le prouvait en intervenant d'un réflexe sur une tête de Marquinhos, sous la barre (11e). Dans le froid glacial de Saint-Etienne, les deux équipes avaient visiblement envie de se réchauffer en proposant un match ouvert. Paris semblait prendre la rencontre en main mais manquait clairement d'inspiration dans l'avant-dernier geste, pour créer une véritable occasion. Mbappé était remuant, mais Di Maria trop peu visible.

Et c'est même l'ASSE qui allait punir le club francilien sur une perte de balle de Gueye, qui perdait le cuir à l'entrée de sa surface. Bouanga surgissait et glissait la balle à Hamouma qui ne laissait aucune chance à Navas (1-0, 19e). Mauvais départ pour le PSG de Pochettino, mais cela n'allait pas durer longtemps. Moins de 3 minutes plus tard, Mbappé était lancé sur la gauche de la surface, il trouvait Verratti, présent dans la surface. Le petit Italien glissait malicieusement à Kean qui se retournait et trompait Moulin (1-1, 22e). Pochettino en profitait pour glisser quelques mots au capitaine Marquinhos, qui intervertissait sa place dans l'axe avec Kehrer.

Pochettino a du boulot...

Le rythme retombait un peu, l'ASSE se regroupait dans sa moitié de terrain et le PSG gardait le contrôle de la possession, sans toutefois trouver la faille. Verratti usait beaucoup des ballons au-dessus de la défense pour chercher Mbappé en profondeur. Un Mbappé qui restait assez proche de Kean, tout comme Di Maria, assez axiaux. Les Verts alertaient enfin de nouveau Navas, avec une superbe reprise de volée de Debuchy après un centre de Monnet-Paquet (43e). Le PSG rentrait aux vestiaires sans avoir convaincu et pouvait remercier Navas. Après la pause, l'ASSE démarrait de nouveau fort, avec beaucoup d'intensité, et mettait en difficulté la défense parisienne, en particulier Kehrer et Dagba. Paris manquait de son côté clairement d'une étincelle offensive et s'en remettait aux accélérations de Mbappé côté gauche pour amener de la vitesse dans son jeu. Pour le reste, c'était le calme plat...

L'ASSE contestait clairement la possession du ballon au PSG en deuxième période et c'est un Pochettino à la mine inquiète qui arpentait sa zone technique. Avec seulement trois jours d'entraînement dans les pattes, les joueurs parisiens semblaient marquer le coup physiquement. A l'heure de jeu, Pochettino décidait d'agir et faisait entrer Draxler à la place de Gueye et Pembélé à la place de Dagba. Le PSG passait en 4-4-2, Verratti reculant d'un cran, Draxler à gauche et Di Maria à droite. Mais l'ASSE accélérait et Pembélé se faisait balader par Bouanga qui butait sur Navas (65e). Puis les Verts touchaient la barre, d'une tête sur corner (71e) ! Le PSG était verni et ne semblait plus avoir le jus pour aller chercher la victoire. Di Maria, très décevant, se signalait par une belle frappe (76e) mais Moulin, solide, intervenait en se couchant bien. Sur un rare bon centre de Bakker, Pembélé surgissait au deuxième poteau mais, gêné, ne parvenait pas reprendre le cuir en situation idéale (80e).

Di Maria cédait sa place à Sarabia à la 84e minute, mais le PSG ne parvenait pas à trouver la faille malgré quelques situations intéressantes dans les 10 dernières minutes. Score final 1-1. Avec cette rencontre, Mauricio Pochettino, qui n'a cessé de louer la qualité de son effectif depuis son arrivée, mesure tout le travail à effectuer. D'abord pour remettre ses joueurs au niveau physique requis pour une intensité optimale sur 90 minutes. Ensuite pour créer une meilleure cohésion collective. Si le PSG a plutôt bien réussi à jouer en bloc lors de la première période, il s'est trop souvent délité après la pause. Celui de l'ASSE est bien resté en place et les Verts regretteront les quelques occasions manquées.