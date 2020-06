Dans un communiqué commun des deux grands syndicats de clubs professionnels, Première Ligue et UCPF, les clubs de L1 et L2 s'expriment sur les conséquences de la crise liée à la pandémie de coronavirus. Alors que les principaux championnats étrangers vont reprendre, les présidents de clubs rappellent qu'ils n'ont pas eu "d'autre choix" que d'arrêter les championnats pour "acter les directives gouvernementales".

"Mais plutôt que de jeter un œil dans le rétroviseur", les clubs préfèrent "regarder devant" pour sauver la situation d'un "secteur sinistré, privé de recettes pendant cinq mois". Ainsi, ils demandent désormais au gouvernement de "trouver des solutions" et de réfléchir à un "plan de relance" dont ils espèrent "pouvoir discuter rapidement le contenu et les modalités avec les ministères concernés".

Les présidents de L1 et L2 assurent également préparer la reprise de la saison 2020-2021 avec "mise en place d'un protocole sanitaire, retour aux entraînements collectifs, organisation de stages et de matchs amicaux en présence de spectateurs, coup d'envoi de la compétition dans des stades ouverts à un large public". Ils assurent ainsi "tout mettre en oeuvre pour être prêt le jour J" et permettre au public "de revivre des émotions" dans les stades.