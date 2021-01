Teungueth FC vise la tête du classement, lors de la réception du Casa Sport, cet après-midi (16 h) au stade Ngalandou Diouf de Rufisque, en match retard de la 1re journée de Ligue 1.

Quatre équipes étaient absentes de la ligne de départ, lors de l’ouverture du championnat, le 2 janvier dernier, à cause des compétitions des clubs de la Caf. Il s’agit de Teungueth FC (TFC) et du Jaraaf de Dakar, engagés respectivement en Ligue africaine des champions et à la Coupe de la Confédération de la Caf, et leurs adversaires, le Casa Sport et Mbour Petite Côte. La Ligue sénégalaise de football professionnel (Lsfp) a décidé de tenir la session de rattrapage, avant d’entamer la 5e journée le week-end prochain.

Ainsi, les deux dernières rencontres de la 1re journée de Ligue 1 se jouent ce mercredi. L’affiche devant opposer Teungueth FC (3e, 7 pts) au Casa Sport (6e, 5 pts) sera l’attraction de cet après-midi. Ce match dégage un relent de revanche pour le club de Ziguinchor. La saison dernière, les deux équipes s’étaient rencontrées à ce même stade de la compétition (1re journée de l’exercice 2019-2020). Les Rufisquois étaient partis s’imposer sur le terrain du Casa Sport, à Aline Sitoé Diatta, sur le score d’un but à zéro. Les Ziguinchorois vont tenter de leur infliger la même punition.

Au-delà de cet aspect, ce match est d’une importance capitale pour les deux formations qui pourraient se propulser en haut du classement, en cas de victoire. Teungueth FC a l’occasion, cet après-midi, de prendre la première place du classement jusque-là occupée par Diambars de Saly (1er, 10 pts, +3), qui compte seulement trois points d’avance. En cas de victoire avec deux buts d’écart, le TFC aura le même nombre de points que les Académiciens de Saly, mais avec une meilleure différence de buts (10 pts, +4).

Pour sa part, le Casa pourra déloger l’AS Pikine (2e, 7 pts) du dauphinat, s’il remporte la partie. Dans ce cas, le Casa Sport comptera 8 pts. Vu l’enjeu pour les deux équipes, la rencontre promet de belles empoignades au stade Ngalandou Diouf.

Jaraaf-Mbour PC, pour le rattrapage

L’autre rencontre de la journée met aux prises le Jaraaf de Dakar (9e, 4 pts) à Mbour Petite Côte (12e, 3 pts), au stade Amadou Barry de Guédiawaye. Les deux équipes avaient essuyé une défaite lors de leur dernière sortie en championnat. Le club de la Médina a chuté lourdement (1-4) à domicile face à l’AS Douanes, alors que Mbour PC a été surpris sur sa pelouse par Teungueth FC (0-1).

Ce match sera donc une occasion pour les deux formations de renouer avec le succès et améliorer leur classement, en attendant leur prochaine sortie pour le compte de la 5e journée. Les Vert et Blanc de la Médina ont surtout besoin de se remettre de la gifle reçue le week-end dernier devant les Gabelous. Les hommes de Malick Daf ont intérêt à sortir victorieux de cette opposition avec les Mbourois, qui cherchent à s’éloigner de la zone de relégation. En plus, un déplacement périlleux attend le Jaraaf, dimanche prochain, sur le terrain de Teungueth FC.

Programme Mercredi Stade Amadou Barry 16h Jaraaf - Mbour Petite Côte Stade Ngalandou Diouf 16h Teungueth FC - Casa Sport

LOUIS GEORGES DIATTA