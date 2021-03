Les matches en retard des 7e et 8e journées de Ligue 1, joués hier, ont tourné en faveur du Cneps Excellence et de l’US Gorée, respectivement vainqueurs du Casa Sport (2-0) et du Jaraaf de Dakar (1-0).

La session de rattrapage du championnat a finalement profité au Cneps Excellence et à l’US Gorée. Le club de Thiès a reçu et battu le Casa Sport (9e, 10 pts) sur le score de 2 buts 0, hier au stade Lat Dior, pour le compte de la 8e journée. Les Thiessois ont ouvert le score en première période, grâce à Ibra Lo (17e). Les Ziguinchorois n’ont pas pu revenir à la marque jusqu’à la fin du temps réglementaire. C’est plutôt le Cneps qui a aggravé le score dans les arrêts de jeu, par Tapha Ba (90e+5).

Ce résultat permet au Cneps Excellence de passer de la 7e à la 5e place, à égalité (15 pts, +3) avec l’AS Pikine (4e, 15 pts, +4). Les pensionnaires du stade Lat Dior poursuivent leur série victorieuse, avec trois succès d’affilée. Ils seront en déplacement ce dimanche au stade municipal de Mbao, pour affronter la lanterne rouge, Niary Tally (14e, 3 pts), pour le compte de la 10e journée.

Alors que le Casa est retombé dans ses travers, après avoir pourtant cartonné NGB (3-1) à Ziguinchor samedi dernier. Les hommes d’Ansou Diadhiou resteront dans la région de Thiès, notamment à Mbour où ils affronteront Mbour Petite Côte (12e, 7 pts).

Dans la 2nd affiche comptant pour la 7e journée, c’est l’US Gorée qui a pris le dessus sur le Jaraaf de Dakar. Après trois défaites successives, les Insulaires renouent avec la victoire, en s’imposant à domicile sur le score d’un but à zéro. Ce deuxième succès de la saison permet aux hommes de Sidaty Sarr d’être à égalité de points (7 pts, -6) avec le premier non-relégable, Mbour PC (12e, 7 pts, -4). Ils essayeront de sortir enfin de la zone de relégation, lors de leur prochain match contre Teungueth FC.

Par contre, les Vert et Blanc de la Médina n’ont pas pu se relever, après leur chute contre Génération Foot (2-0), dimanche dernier à Déni Birame Ndao. Avec ce 2e revers d’affilée, les Médinois ont raté l’opportunité de coller au peloton de tête et sont relégués à la 7e place (13 pts), à cinq longueurs de l’actuel leader, Diambars (18 pts). Le Jaraaf n’aura pas pu soigner sa copie avant son voyage en Tunisie pour y défier l’Etoile sportive du Sahel, en match de la 1re journée de la poule C de la Coupe de la Confédération africaine de football, le 10 mars prochain.

Résultats US Gorée - Jaraaf 1-0 Cneps Excellence - Casa Sport 2-0

LOUIS GEORGES DIATTA