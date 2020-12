Un évènement très important pour Dijon. Pape Cheikh Diop et ses partenaires ont enregistré la première victoire de la saison ce dimanche. Après la galère, le sourire pour Dijon. Le club a attendu la 12ème journée pour rugir (1-3) devant l’OGC Nice, et empocher les trois premiers points de la saison. Ce succès, un véritable déclic, selon le milieu de terrain sénégalais.

« Je ne sais pas comment je peux le dire mais le sentiment dans le vestiaire, est incroyable ! On est trop contents parce qu’on a beaucoup bossé, pour que ce jour-là arrive. Enfin ! C’est arrivé et on sait qu’on va continuer comme ça, on ne va rien lâcher », a déclaré Diop. Prêté par l’Olympique Lyonnais à Dijon, Pape Cheikh Diop, a déjà disputé 9 matchs en Ligue 1 cette saison.