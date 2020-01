Les deux équipes de la commune de Mbour sortent de deux victoires consécutives. Mbour PC et le Stade de Mbour se sont réveillés, à une semaine de leur confrontation comptant pour la 7e journée.

Mbour Petite Côte et le Stade de Mbour se sont ressaisis, après un début difficile en championnat national de 1re division. Le premier est classé 4e après six journées de Ligue 1. Les Pélicans totalisent 9 pts et sont à sept longueurs du leader Teungueth FC (16 pts). Ils comptent également un retard de deux unités sur le 3e, Dakar Sacré-Cœur (11 pts). Mbour PC sort de deux succès. Le premier a eu lieu à l’extérieur (2-0) sur le terrain du Casa Sport. Le deuxième a été enregistré à domicile (3-0) face à la lanterne rouge, l’Union sportive de Gorée. Mais ces deux victoires ont été précédées par deux matches nuls : 0-0 contre le Centre national de l’éducation populaire et sportive (Cneps) et 1-1 face à l’AS Pikine.

Ces résultats démontrent que l’équipe du président Mbaye Diouf Dia n’a pas perdu depuis quatre rencontres. Son premier et unique revers remonte à la 2e journée, lorsqu’il courbait l’échine chez lui (0-1) contre Génération Foot. Mbour PC est le deuxième club le plus solide au plan défensif, avec 2 buts concédés en 6 matches. Il est devancé par Teungueth FC et l’AS Douanes. Ces derniers n’ont encaissé qu’un seul but.

Ce bon début de championnat est réalisé par le nouvel entraineur du club Vittorino Mauri. Le technicien italien a été recruté en début d’année pour le redressement du club, après les performances médiocres de la saison 2018-2019. Mbour PC avait frôlé la relégation, en terminant 11e sur les 14 équipes de la Ligue 1. Mais le président Mbaye Diouf Dia ne veut pas, pour autant, brûler les étapes. L’ex vice-président de la Fédération sénégalaise de football en charge de la petite catégorie, veut maintenir son club, cette saison, dans l’élite. Mais cela n’empêche pas le douanier d’avoir des ambitions dans les autres compétitions nationales. Il a promis de jouer ses chances à fond, en Coupe du Sénégal et en Coupe de la Ligue.

Le derby mbourois prévu ce week-end

Le Stade de Mbour, auteur de 7 pts après 6 journées, a fait comme son voisin. Il vient d’enregistrer deux victoires de rang (2-0 et 3-1) respectivement contre le Ndiambour de Louga et le Jaraaf. Les Stadistes ont pourtant mal débuté la saison. Les poulains du coach Cheikh Guèye ont perdu leurs trois premiers matches sans marquer le moindre but. Ils ont été battus d’entrée (2-0) par l’AS Douanes. Ils ont, par la suite, concédé deux autres défaites, respectivement face à Dakar Sacré- Cœur (0-2) et à Teungueth FC (0-3). Les deux premières défaites avaient précipité le départ de Saliou Samb de la présidence du club.

Après son départ, Abdoulaye Gueye a pris les commandes. Le manager intérimaire et ses collaborateurs ont réussi à redresser la barre, dès la 4e journée. Le vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2017 a signé le déclic en faisant match nul (1-1) sur le terrain de Diambars de Saly. Le Stade de Mbour n’a plus perdu depuis ce partage des points. Les Stadistes, classés 11e avec 7 pts, devancent d’une longueur les Galactiques de Niary Tally (12e, 6 pts -1) et le Cneps (13e, -2). Bacary Goudiaby et ses coéquipiers sont à égalité avec quatre autres clubs : Diambars, Ndiambour, Jaraaf et Stade de Mbour.

Ces clubs de la ville de Mbour s’affrontent, le week-end prochain, dans le cadre de la 7e journée de la Ligue. Le derby de la Petite Côte intervient au moment où le Stade de Mbour et le Mbour Pc ont besoin de succès. Le match sera donc décisif. Les Pélicans devront s’imposer, s’ils veulent intégrer le trio de tête. Les Stadistes, eux, doivent gagner pour s’éloigner de la zone de relégation.

OUMAR BAYO BA