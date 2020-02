Le leader de la Ligue 1, Teungueth FC, compte 8 points d’avance sur ses concurrents à la tête du classement, après sa 8e victoire (2-1) en championnat face à Génération Foot. Par contre, le Casa Sport ne parvient plus à trouver le fond des filets, depuis trois journées.

Le podium de la Ligue 1 est resté inchangé, à l’issue de la 11e journée jouée ce week-end. Teungueth FC continue de mener la danse à la tête du classement, grâce à sa victoire, 2 buts à 1, sur Génération Foot, samedi dernier. Ce huitième succès permet aux Rufisquois de creuser davantage leur avance sur leurs poursuivants, avec huit points de plus que leur dauphin, Dakar Sacré-Cœur (2e, 19 pts), et neuf longueurs sur l’AS Douanes (3e, 18 pts). DSC, qui avait réduit son retard à six unités du leader grâce à sa victoire sur le terrain des Grenats (1-2), n’a pas pu rééditer ce même exploit chez lui. Les Gabelous, non plus, n’ont pas fait mieux face au Jaraaf de Dakar. Car le club de la Médina a pris les trois points sur la pelouse des Douaniers, sur le score d’un but à zéro. Ce ralentissement de l’équipe douanière et de l’Académie de la Sicap a permis au TFC d’être champion à mi-parcours, à deux journées de la fin de la manche aller du championnat.

Cette nouvelle défaite enfonce le champion du Sénégal en titre. Les Académiciens de Déni Birame Ndao continuent d’occuper la dernière place du classement, avec seulement 9 pts, à égalité avec le Centre national d'éducation populaire et sportive de Thiès (Cneps), qui a chuté (2-0) face au Stade de Mbour (10e, 13 pts), à Caroline Faye, dimanche dernier. Même s’il reconnait que son club vit des ‘’moments difficiles’’, le coach des Grenats espère redresser la pente durant les deux derniers matches de la manche aller. ‘’Nous allons redoubler d’efforts dans le travail, essayer de stopper l’hémorragie en ayant une série de victoires. Nos ambitions sont intactes’’, a assuré Djiby Fall en conférence de presse d’après-match.

Le Casa Sport ne sait plus marquer

Au moment où Teungueth FC prend son envol, d’autres clubs peinent à trouver leur vitesse de croisière. C’est le cas du Casa Sport de Ziguinchor (8e, 13 pts) qui se démène depuis le début du champion dans le milieu du classement. Ce week-end, les Ziguinchorois ont bouclé leur quatrième match sans victoire. Ils ont partagé le point du match nul (0-0) avec l’US Gorée (12e, 12 pts). Pire, les Vert-Blanc du Casa ont enchainé une série de trois rencontres sans marquer le moindre but. Ils avaient fait match nul vierge contre le Cneps Excellence, lors de la 9e journée avant d’être défaits le week-end suivant à domicile par l’AS Douanes (0-1). Cette inefficacité devant les buts explique d’ailleurs les faibles statistiques du champion du Sénégal en 2012. Les hommes du coach Ansou Diadhiou ont marqué seulement 7 petits buts en 11 matches. Le Casa a d’ailleurs la deuxième pire attaque du championnat, derrière celle du Cneps (4 buts marqués).

La 11e journée de Ligue 1 a enregistré 13 buts sur l’ensemble des 7 matches joués samedi et dimanche passés. Le meilleur buteur, Cheikh Ahmadou Bamba Dieng, est resté aphone lors du match nul de son équipe (1-1) face à Niary Tally. L’attaquant de Diambars de Saly compte 12 réalisations.

LOUIS GEORGES DIATTA