Le podium de la Ligue 1 est resté inchangé, à l’issue du 12e acte joué ce week-end. C’est le même trio, depuis les cinq dernières journées. Grâce à son hat-trick contre Diambars, le 2e de la saison, Jean-Louis Barthélémy Diouf a remis Génération Foot sur les rails.

La 12e journée de Ligue 1, jouée ce week-end, a enregistré 13 buts sur l’ensemble des 7 rencontres. Le classement n’a pas connu de changements majeurs, surtout au sommet où le podium reste le même avec Teungueth FC qui continue de dominer les débats. Le club de Rufisque compte désormais onze points d’avance sur ses poursuivants, grâce à sa victoire (1-2) sur le terrain de l’AS Pikine.

Malgré leurs défaites, respectivement face au Cneps Excellence de Thiès et à l’US Gorée sur le même score (1-0), Dakar Sacré-Cœur (DSC) et l’AS Douanes se maintiennent toujours aux 2e (19 pts) et 3e places (18 pts).

Le fait marquant est que le trio de tête n’a pas changé, depuis la 8e journée. Pourtant, l’Académie de la Sicap et les Gabelous ne sont pas au meilleur de leur forme, et cela depuis leurs cinq derniers matches. Les Sicapois ont obtenu huit points sur les 15 possibles (2 victoires, autant de nuls et 1 défaite). Alors que les Douaniers n’ont pris que cinq points (2 défaites d’affilée, 1 victoire et 2 nuls). Leur maintien sur le podium est dû à la défaillance de leurs poursuivants. Avant l’entame de la 12e journée, le Jaraaf et l’AS Pikine avaient la possibilité de remonter plus haut dans le classement. Malgré les défaites de DSC et de l’AS Douanes, ces deux prétendants au podium n’ont pas su en profiter. Le club de la Médina a concédé le nul (1-1) sur la pelouse de Mbour Petite Côte. L’équipe douanière, elle, a été battue (1-0) par l’US Gorée.

Barthélémy Diouf, catalyseur des Grenats

Le week-end dernier a été marqué par une révolution des équipes du bas du tableau. C’est notamment la première victoire de l’année 2020 de Génération Foot. Le champion du Sénégal en titre a mis fin à plus de deux mois de disette. Les hommes du coach Djiby Fall ont renoué avec le succès, en s’imposant sur leur terrain face à Diambars de Saly sur le score sans appel de 3 buts à 0. Le grand artisan de cette prouesse est Jean-Louis Barthélémy Diouf, auteur d’un triplé. Le capitaine des Grenats a ouvert le score en première période (22e). Il a récidivé de retour de la pause, après l’heure de jeu (79e) avant d’aggraver la marque dans le dernier quart d’heure (88e). Cette belle prestation lui a valu le trophée d’Homme du match GF-Diambars. C’est le 2e hat-trick du championnat cette saison, après celui de l’actuel meilleur buteur (12 buts) Cheikh Ahmadou Bamba Dieng. L’attaquant de Diambars a marqué trois buts lors de la victoire (0-4) contre l’US Gorée (comptant pour la 3e journée).

Le meilleur joueur de la saison écoulée retrouve ses marques en Ligue 1 sénégalaise, depuis la fin de sa courte aventure maltaise. Ce retour au bercail est une façon pour lui de se ‘’refaire une santé et mieux repartir’’. Barthélémy Diouf, auteur de 11 buts l’année dernière, avait été coiffé au poteau par le joueur gambien du Ndiambour, Pa Omar Jobe, qui a pris le titre de meilleur buteur avec 12 réalisations.

Ce match victorieux devrait servir de déclic aux Académiciens de Déni Birame Ndao, pour leur prochaine sortie au stade Alboury Ndiaye de Louga, où ils affrontent le Ndiambour, dans le cadre de la 13e et dernière journée de la phase aller du championnat.

LOUIS GEORGES DIATTA