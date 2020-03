Le Jaraaf de Dakar a fait une bonne opération, en s’adjugeant la 2e place du classement, grâce à sa victoire (2-0) contre Niary Tally, à l’occasion de la 13e et dernière journée de Ligue 1. Alors que le Cneps Excellence de Thiès replonge à la dernière place du classement, après sa défaite (1-0) face au leader Teungueth FC.

La première partie du championnat professionnel de Ligue 1 s’est achevée, ce week-end, avec la 13e journée qui a enregistré 14 buts sur l’ensemble des 7 rencontres. Le meilleur buteur, Cheikh Ahmadou Bamba Dieng (12 buts) est encore resté muet. Le leader, Teungueth FC, mène confortablement la danse à la tête du classement. Le club rufisquois a même consolidé son leadership, en comptant 11 points d’avance sur ses poursuivants, grâce à sa victoire (1-0) sur le Cneps Excellence de Thiès. Seule équipe invincible depuis le début de la saison, le TFC compte 33 pts, avec 10 victoires et 3 nuls.

Le coach Youssoupha Dabo et ses poulains peuvent aborder la seconde moitié du championnat avec plus de sérénité.

Le Jaraaf de Dakar a, lui, récolté les fruits de la bonne dynamique de ses dernières sorties. Le club de la Médina a profité de la défaite (1-2) de Dakar Sacré-Cœur face au Casa Sport (5e, 19 pts), ce samedi, pour lui chiper la 2e place (21 pts). Les ‘’Vert et Blanc’’ de la Médina ont reçu et battu Niary Tally sur le score de 2 buts à 0, ce dimanche. Le Jaraaf a obtenu 7 points (2 victoires et 1 nul, avec deux clean-sheet) sur les 9 possibles, lors de ses trois dernières sorties. Ce qui lui a permis d’être le nouveau dauphin de Teungueth FC, à égalité de points avec l’AS Douanes (3e, 21 pts) qui fait de la résistance. Les Gabelous ont arrêté l’hémorragie en s’imposant (2-1) face à Mbour Petite Côte (8e, 15 pts), après deux défaites d’affilée.

Pendant ce temps, le Centre national d’éducation populaire et sportive (Cneps) de Thiès retombait dans ses travers. Le club thiessois, qui a mis fin à cinq matches sans victoire (3 nuls et 2 défaites) en battant Dakar Sacré-Cœur (1-0, 12e journée), a rechuté devant le leader, samedi dernier. Cette 5e défaite en championnat a replongé le Cneps Excellence à la dernière place du classement avec 12 pts.

Diambars, AS Pikine et Niary Tally, la panne sèche

Si les choses se sont améliorées pour certaines équipes comme le Jaraaf ou encore le Casa Sport, tel n’est pas le cas pour d’autres clubs qui ont bouclé la phase aller sur une fausse note. C’est le cas de Diambars de Saly (10e, 14 pts), de Niary Tally-Grand Dakar-Biscuiterie (NGB) et de l’AS Pikine (6e, 16 pts). Les Académiciens de la Petite Côte recevaient les Pikinois, en espérant enregistrer leur première victoire à domicile cette saison. Malheureusement, les hommes de Boubacar Gadiaga n’ont pas pu faire mieux qu’un match nul (1-1). Ce résultat prolonge la période de disette du champion du Sénégal 2013 qui reste sur six rencontres sans succès (4 nuls et 2 défaites). Son adversaire du jour, non plus, ne vit pas ses meilleurs moments cette saison. Le club pikinois n’a pas gagné depuis six matches (4 nuls et 2 défaites).

Pour sa part, Niary Tally, qui a enchainé quatre matches nuls, a fini par mordre la poussière, à l’ultime acte de la première partie du championnat. Les Galactiques ont perdu (2-0) le derby dakarois face au Jaraaf de Dakar. Ce nouveau revers (le quatrième en Ligue 1) a relégué NGB dans la zone rouge (13e) avec 13 pts. A égalité avec Génération Foot (12e, 13 pts) qui a quitté la zone de relégation grâce à son point (0-0) arraché sur le terrain du Ndiambour de Louga (11e, 14 pts).

LOUIS GEORGES DIATTA