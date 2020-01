Cheikh Ahmadou Bamba Dieng caracole à la tête du classement des buteurs de Ligue 1. L’attaquant de l’Académie Diambars de Saly a marqué son 8e but, lors de la défaite (1-2) de son équipe, ce samedi, face au leader Teungueth FC.

La 6e journée de Ligue 1 jouée ce week-end a été riche en buts. Sur l’ensemble des 7 rencontres, 16 réalisations ont été enregistrées, soit une moyenne de 2,2 buts par match. La rencontre opposant le Jaraaf de Dakar (9e, 7 pts) au Stade de Mbour (11e, 7 pts) a connu le plus grand nombre de buts, 4 au total. Les Stadistes se sont imposés sur le terrain des Médinois sur le score de 3 buts à 1.

L’attaquant de l’Académie Diambars de Saly (7e, 7 pts) fait cavalier seul à la tête du classement des buteurs. Cheikh Ahmadou Bamba Dieng domine largement les débats, avec 8 réalisations, soit 1,3 but par match, après seulement six journées de championnat. Bamba Dieng a marqué la quasi-totalité des buts de son équipe.

En effet, les Académiciens de Saly, mal-en-point depuis deux trois rencontres (2 défaites et 1 nul) ont inscrit 9 buts durant leur 6 sorties en Ligue 1. Dieng devance de quatre unités ses poursuivants Ibrahima Sow de l’AS Douanes, Bouly Sambou de Teungueth FC, Albert Diène du Jaraaf et Makhtar Ndiaye du Ndiambour, qui totalisent chacun 4 buts.

Cheikh Ahmadou Bamba Dieng réalise un début de saison fulgurant. S’il maintient sa marge de productivité (1,3 but par match) il pourrait réaliser une grosse performance cette saison.

L’US Gorée persiste dans le dur

Les journées passent et l’Union sportive de Gorée enchaine les mauvais résultats en championnat. Les Insulaires ont enregistré leur quatrième défaite d’affilée, la 5e en Ligue 1, ce dimanche. Le coach Sidaty Sarr et ses hommes ont pris une raclée (3-0) face à Mbour Petite Côte (4e, 9 pts) au stade Caroline Faye. A ce jour, l’US Gorée, lanterne rouge du championnat d’élite (14e, 1 pt) est la seule équipe à n’avoir obtenu aucune victoire, après six journées. Les Goréens ont la pire défense de Ligue 1. Ils ont encaissé 13 buts, soit une moyenne de 2,1 buts par match. L’attaque des Insulaires n’est pas non plus des meilleures. Les attaquants goréens n’ont pu trouver le fond des filets qu’une seule fois. C’était lors de la défaite (2-1) sur le terrain du Ndiambour de Louga, en match comptant pour la 4e journée. Avec un retard de cinq points sur le premier non-relégable - Cneps Excellence de Thiès (13e, 6 pts) - Sidaty Sarr et ses joueurs devront vite se ressaisir pour mettre fin à la dèche.

TFC toujours invincible, GF se ramollit

Teungueth FC (TFC) est inarrêtable. Le club de Rufisque a enchainé sa quatrième victoire (1-2) successive, ce samedi, en déplacement sur le terrain de Diambars de Saly. Les Rufisquois ont consolidé leur leadership avec 16 pts, soit trois longueurs d’avance sur leur dauphin, l’AS Douanes (13 pts). TFC est la seule équipe de Ligue 1 à n’avoir pas encore concédé de défaite cette saison. La formation coachée par Youssoupha Dabo se singularise par la solidité de sa défense, qui n’a pris qu’un seul but en six sorties. C’est également la même remarque pour les Gabelous, dont la défense est restée quasi imperméable, avec un seul but encaissé.

Par contre, les voyants sont au rouge, pour le champion du Sénégal en titre. Génération Foot n’arrivent toujours pas à redresser la pente, depuis les quatre dernières journées (3 défaites et 1 nul). Samedi dernier, les Grenats ont concédé leur troisième défaite (0-1) à domicile, cette saison, face au Cneps Excellence de Thiès, qui a enregistré sa première victoire en Ligue 1. Les Académiciens de Déni Birame Ndao se rapprochent dangereusement de la zone rouge. Classés 10e avec 7 pts, Génération Foot ne compte qu’un point d’avance sur le premier relégable, Niary Tally (13e, 6 pts).

Un air de renouveau souffle sur la Petite Côte, depuis deux semaines. Le Stade de Mbour (11e, 7 pts) et Mbour Petite Côte (4e, 9 pts) qui ont obtenu leurs premiers succès en championnat la journée précédente, ont confirmé leur dynamique, ce week-end. Les Stadistes sont allés infliger une lourde sanction au Jaraaf de Dakar (9e, 7 pts) sur le score de 3 buts à 1. Pour sa part, Mbour PC a reçu et corrigé l’US Gorée (3-0) au stade Caroline Faye.

LOUIS GEORGES DIATTA