La 7e journée de Ligue 1 a battu le record de buts marqués en un seul tour, depuis le début de la saison 2019-2020. Sur l’ensemble des 7 matches joués ce week-end, les attaquants ont fait trembler les filets à 18 reprises.

Les buts ont été au rendez-vous, lors de la 7e journée de Ligue 1 jouée ce week-end. Sur l’ensemble des 7 rencontres qui se sont tenues sur toute l’étendue du territoire national, 18 buts ont été enregistrés, soit une moyenne de 2,5 réalisations par match. C’est d’ailleurs le plus grand nombre de buts inscrits en une seule journée, depuis le début de la saison. Les matches opposant Teungueth FC au Ndiambour de Louga (victoire 3 buts à 2 pour le TFC) et l’AS Douanes à Diambars (victoire des Académiciens de Saly 4-1) ont été plus prolifiques en réalisations, 5 buts chacun.

Lors de ce 7e tour du championnat d’élite, trois joueurs se sont illustrés avec un doublé chacun. Il s’agit du Goréen Babacar Ndiaye, qui a planté deux buts (61e et 90e +2) pour la première victoire de l’US Gorée (3-0) contre Niary Tally. Amirou Kanté du Jaraaf a également réussi un doublé (7e et 42e) lors de la victoire (0-2) des Verts et Blancs de la Médina face à Dakar Sacré-Cœur. L’autre joueur à avoir réussi la même prouesse est l’attaquant de Diambars Cheikh Ahmadou Bamba Dieng, qui a marqué ses 9e et 10e buts de la saison (30e et 77e). Ce dernier caracole en tête du classement des buteurs de Ligue 1. Il devance de cinq unités ses poursuivants Bouly Junior Sambou (Teungueth FC) et Makhtar Ndiaye (Ndiambour) qui comptent chacun 5 buts.

Génération Foot n’y arrive pas

Le champion du Sénégal en titre n’est toujours pas en mesure de se sortir de la mauvaise passe dans laquelle il est. Génération Foot (9e, 8 pts) n’est pas parvenue à renouer avec le succès, lors de son déplacement à Ziguinchor, dimanche dernier. Les Académiciens de Déni Birame Ndao ont fait match nul (1-1) avec le Casa Sport (8e, 10 pts).

La situation de GF est loin d’être reluisante. Le coach Djibril Fall et ses poulains ont enchainé une série de cinq matches sans la moindre victoire (3 défaites et 2 nuls). En cinq rencontres, les Grenats n’ont inscrit que 3 petits buts. Leur rendement défensif n’est pas non plus des plus fameux du championnat sénégalais. Après avoir réussi deux clean-sheet en début de saison, Génération Foot a concédé au moins un but lors de ses 5 dernières sorties (7 buts encaissés en 5 matches, soit 1,4 but par rencontre).

Par contre, l’Union sportive de Gorée a finalement obtenu sa première victoire de la saison. Les Insulaires y sont parvenus ce week-end face à Niary Tally (13e, 6 pts). Les hommes du coach Sidaty Sarr se sont imposés largement devant les Galactiques sur le score de 3 buts à 0. Même s’ils restent à la dernière place du classement (14e, 4 pts), ce premier succès leur permet de se rapprocher à deux longueurs du premier non relégable, le Cneps Excellence de Thiès (12e, 6 pts). Le club thiessois, qui a décroché sa première victoire la journée précédente (0-1) devant Génération Foot, a rechuté (0-1) à domicile, lors de la réception de l’AS Pikine (3e, 12 pts).

LOUIS GEORGES DIATTA