Le champion du Sénégal en titre enchaine les mauvais résultats. Génération Foot a enregistré sa 4e défaite en championnat, à domicile, ce samedi, lors de la 8e journée de Ligue 1, face à l’US Gorée, qui retrouve des couleurs.

La 8e journée de Ligue 1, jouée ce week-end, n’a pas été fameuse en termes de réalisations. Seulement 10 buts ont été enregistrés sur l’ensemble des 7 rencontres, soit 1,4 but par match. La plupart des affiches se sont soldées par des nuls (4 nuls, dont 2 vierges) et 3 victoires, dont 2 à l’extérieur pour Dakar Sacré-Cœur (0-3) face à Mbour Petite Côte et l’US Gorée (0-1) contre Génération Foot, qui ne parvient toujours pas à se sortir de l’ornière dans laquelle il s’est empêtré depuis plus d’un mois. Le champion du Sénégal en titre a concédé sa quatrième défaite de la saison. Après cinq sorties au stade Djibril Diagne de Déni Birame, les Académiciens ont enregistré une seule victoire pour quatre défaites. Leur dernier succès (1-0 contre Mbour Petite Côte, 2e journée) remonte à plus d’un mois et deux semaines, le 15 décembre 2019.

Avec seulement 8 pts au compteur, Génération Foot plonge irréversiblement dans la zone de relégation. Le club de Déni Birame Ndao occupe la 11e place, à égalité de points (8) avec le premier non relégable, le Stade de Mbour (12e) et à une petite unité du premier relégable, le Centre national de l’éducation physique et sportive (Cneps) de Thiès (13e, 7 pts). Contrairement aux années précédentes où il faisait fureur, cette saison, le secteur offensif de GF ne fait point le poids face aux défenses adverses. En huit matches, les attaquants des Grenats n’ont inscrit que 5 buts, le deuxième plus petit rendement, après celui du Cneps et ses 3 buts en 8 rencontres.

Le coach Djibril Fall et ses poulains ont donc intérêt à se réveiller pour ne pas sombrer dans la zone rouge, lors de la prochaine journée de championnat.

L’US Gorée enchaine, dérouillée à Mbour

Cette victoire annonce un vent de renouveau sur le club de l’île de Gorée. L’Union sportive de Gorée (US Gorée), qui a enregistré son premier succès, il y a une semaine, a réitéré le coup ce weekend. Les Goréens, qui ont mal démarré le championnat (5 défaites et 1 nul en 6 matches) ont retrouvé un second souffle. Même s’ils demeurent toujours à la dernière place du classement (14e, 7 pts), ce résultat leur a permis de se rapprocher de leurs devanciers. Le coach Sidaty Sarr et ses joueurs ne sont plus qu’à un point du premier non relégable, le Stade de Mbour (12e, 8 pts).

Si les Goréens ont retrouvé le sourire, tel n’est pas le cas pour les Mbourois. Les deux équipes de la Petite Côte, qui avaient enregistré, lors des deux journées précédentes, leurs meilleurs moments de la saison (deux victoires successives), ont toutes chuté ce week-end. Mbour Petite Côte (8e, 10 pts) a pris la pile sur son terrain face à Dakar Sacré-Cœur, sur le score de 3 buts à 0. Cette victoire a d’ailleurs permis aux Académiciens de la Sicap de revenir à la 2e place du classement (14 pts), à six longueurs du leader, Teungueth FC (20 pts). Alors que le Stade de Mbour a subi le courroux de Niary Tally (9e, 9 pts) qui avait soif de victoire (son dernier succès remonte au 21 décembre 2019). Les Galactiques se sont imposés, samedi dernier, sur la marque de 2 buts à 0.

LOUIS GEORGES DIATTA