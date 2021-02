La 5e journée de Ligue 1, jouée le week-end dernier, a été marquée par l’installation sur le podium de trois équipes comptant le même nombre de points (10). Il s’agit du leader Diambars, qui bénéficie du plus grand nombre de buts marqués (+2, 7 buts), de son dauphin Teungueth FC (2e, +2, 5 buts) et du Jaraaf de Dakar (3e, +1).

Pour la première fois depuis le début du championnat, le nombre de buts marqués n’a pas dépassé la barre des dix réalisations. La 5e journée s’est singularisée par la faiblesse des occasions concrétisées par les attaquants, avec seulement six buts inscrits. Cela s’explique par le fait que trois rencontres se sont soldées par des résultats nuls et vierges. Il s’agit des matches Génération Foot (11e, 5 pts) - Casa Sport (8e, 6 pts), Stade de Mbour (9e, 6 pts) - Cneps Excellence (7e, 6 pts) et Dakar Sacré-Cœur (10e, 5 pts) - AS Pikine (5e, 8 pts).

Le 5e tour de la Ligue 1 a été aussi marqué par la chute des deux équipes qui dominaient la tête du classement. Diambars (1er, 10 pts), qui faisait cavalier seul jusqu’à la 4e journée, a concédé sa première défaite (0-1) en championnat, samedi dernier, face à l’AS Douanes (4e, 9 pts). Mais Teungueth FC (2e, 10 pts), ayant occupé le fauteuil de leader à la suite de sa victoire contre le Casa Sport comptant pour le match retard de la 1re journée, n’a pas profité de la contreperformance des Académiciens de Saly pour prendre le large. Les Rufisquois ont été battus sur leur pelouse par le Jaraaf de Dakar (0-2). Les Médinois se hissent à la 3e place (10 pts).

Ainsi, les trois équipes du podium, Diambars, Teungueth FC et Jaraaf, comptent le même nombre de points (10). Ce qui augure une 6e journée âprement disputée pour le contrôle de la tête du classement.

On note également le même scénario au classement des buteurs de Ligue 1. L’attaquant de Diambars, Alioune Badara Baldé (3 buts), et celui de l’AS Pikine, Mouhamed Lamine Corréa (3 buts), qui n’ont pas vu le chemin des filets, ont été rattrapés au compteur par El Hadj Madické Kane du Jaraaf qui compte également trois réalisations. Le milieu de terrain des Vert et Blanc de la Médina a inscrit un doublé lors de la victoire de son équipe contre TFC.

L’US Gorée respire, ça coince pour GF, NGB et MPC

La 5e journée du championnat a surtout vu l’US Gorée enregistrer sa première victoire de la saison. Après quatre matches décevants (trois défaites et un nul), les Insulaires inscrivent leur premier succès, en s’imposant (1-0) face à Niary Tally. Ce résultat permet à la formation coachée par Sidaty Sarr de sortir de la lanterne rouge à la 13e place (4 pts), à égalité de points avec le premier non-relégable, Mbour Petite Côte (12e, 4 pts). Les Goréens pourront donc sortir de la zone de relégation s’ils réitèrent cette performance lors de leur prochaine sortie.

Par contre, la situation ne cesse de s’empirer pour Mbour PC qui n’a plus gagné depuis trois matches en concédant deux défaites et un nul. Si les Mbourois ne se ressaisissent pas à la 6e journée, ils se retrouveront dans la zone rouge. Alors que Niary Tally, qui a concédé, dimanche dernier, sa troisième défaite de suite face à l’US Gorée (1-0), occupe désormais la dernière place du classement, avec trois points. Le club de Niary Tally-Grand Dakar-Biscuiterie (NGB) a perdu ses quatre rencontres et n’en a remporté qu’une seule (2-1 face à l’AS Douanes, 2e journée). C’est également dans ces mêmes difficultés que se trouvent Génération Foot (11e, 5 pts). A la suite de sa victoire de la 1re journée, l’Académie de Déni Birame Ndao n’a enregistré qu’un seul point en quatre matches (trois défaites et un nul).

