L’Académie Diambars de Saly et celle Déni Birame Ndao, Génération Foot, dominent le championnat de Ligue 1. Grâce à leurs victoires respectivement sur le Jaraaf de Dakar (2-0) et Mbour Petite Côte (2-1), elles occupent les 1re et 2e places du classement.

Le vent souffle, en ce moment, en faveur des Académies de la Ligue 1, notamment Diambars et Génération Foot. Ces deux formations occupent le haut du tableau, depuis les deux dernières journées du championnat.

Les Académiciens de Saly ont conforté leur leadership, ce dimanche, grâce à leur 2e victoire de suite contre le Stade de Mbour, sur le score de deux buts à un, dans le derby de la Petite Côte. Cette dynamique victorieuse est le résultat d’une attaque prolifique qui a réussi à marquer deux fois lors de ses deux dernières sorties. La défense y a également beaucoup contribué. En deux rencontres, les défenseurs de Mbaye Badji n’ont encaissé qu’un seul but.

Cependant, l’équipe qui semble avoir le plus de réussite ces dernières semaines, est l’Académie de Déni Birame Ndao. Les Grenats ont établi, ce week-end, la plus longue série de victoires cette saison, avec quatre succès successifs. Les hommes de Djiby Fall ont marqué 7 buts en 4 rencontres. Ils ont même enchainé 5 ‘’clean sheet’’ (zéro but encaissé) lors de leurs cinq derniers matches en Ligue 1.

Après un début de championnat difficile (une victoire, deux défaites et un nul), Génération Foot a fini d’amorcer son ascension. A quatre matches de la fin de la phase aller, les Grenats s’inscrivent résolument comme un sérieux client dans la course au titre.

Lamine Dramé prend le pouvoir

L’AS Pikine (4e, 15 pts) et l’AS Douanes (3e, 16 pts) également ont fait de bonnes opérations ce week-end, en s’imposant respectivement face à Mbour Petite Côte (2-1) et US Gorée (1-2). Les Pikinois doivent leurs bons résultats, en grande partie, à leur buteur El Hadj Lamine Dramé. A deux reprises, l’attaquant a permis à son équipe de prendre une bonne option. Il a réalisé le doublé (40e et 65e), lors de la victoire contre Niary Tally (1-3), durant la 8e journée. Il a encore été décisif, samedi dernier, face à Mbour PC. Après 11 minutes de jeu, les Mbourois ont trouvé la faille par Mouhamet Touré. Dramé a permis à son équipe de revenir à la marque à la 33e mn en marquant son 5e but de la saison. Il occupe ainsi seul la tête du classement des buteurs de la Ligue 1. Abdou Karim Seck a fini le boulot en inscrivant le but de la victoire (2-1) en seconde période (67e).

NGB et Gorée dans le dur

Le club de Niary Tally-Grand Dakar-Biscuiterie (NGB) n’est pas encore sortie de l’ornière. Malgré le départ de son coach Pape Thiaw pour défaut de résultat, l’équipe ne parvient toujours pas à sortir la tête de l’eau. Ce samedi, les Galactiques étaient à Ziguinchor en quête d’un nouveau souffle. Mais les Dakarois ont reçu à la place une gifle de la part du Casa Sport (9e, 10 pts), au stade Aline Sitoé Diatta. Les hommes d’Ansou Diadhiou ont étrillé leurs adversaires sur le score de trois buts à un. C’est la septième défaite d’affilée (la 8e de la saison) de Niary Tally qui traine à la dernière place.

Son colocataire dans la zone de relégation, l’US Gorée (13e, 4 pts), n’y arrive pas aussi. Les Insulaires ont enregistré leur 3e défaite d’affilée (1-2) contre l’AS Douanes, dimanche dernier. Depuis leur première victoire de la saison lors de la 5e journée (1-0) face à NGB, les Goréens n’arrivent pas renouer avec le succès. C’est la même situation pour Mbour Petite Côte (12e, 7 pts). Les Mbourois n’ont plus gagné depuis le 6 février, contre Gorée (1-0). Ce samedi, les Pélicans ont concédé leur 3e revers successif sur la pelouse de l’AS Pikine (2-1).

LOUIS GEORGES DIATTA