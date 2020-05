L'allocution d'Édouard Philippe, ce jeudi, n'a visiblement pas convaincu Willy Sagnol. Sur les ondes de RMC, le consultant a regretté le manque de transparence du gouvernement suite à l'arrêt définitif de la Ligue 1 pour la saison 2019-2020. "C'est fou.

Rolland (Courbis) avait raison depuis le début, il l'avait dit : "Mais pourquoi le Premier Ministre n'a pas attendu ?" Le problème, c'est qu'il aurait fallu tester les joueurs de foot régulièrement, donc mettre à disposition 40 000 ou 50 000 tests, mais on ne voulait pas accorder de privilège au foot.

En fait, le football ne peut pas reprendre parce que le gouvernement, ou les labos, ne seront pas en mesure de tester les joueurs régulièrement pour éviter une éventuelle propagation. C'est terrible", a regretté l'ancien joueur du Bayern Munich. "Dans ce cas-là, il faut le dire. Sinon, on nous prend pour des abrutis à chaque fois. Jamais personne ne va dire une fois la vérité. C'est quand même terrible. On pourrait dire : "On ne peut pas reprendre parce que nous n'avons pas assez de tests", au moins on accepterait... Mais non", a rajouté Sagnol.