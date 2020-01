Génération Foot traverse une mauvaise passe, depuis trois journées. Le champion du Sénégal peine à s’imposer à domicile, après ses deux premiers succès enregistrés contre Jaraaf et Mbour PC.

Le champion du Sénégal en titre, Génération Foot, traverse des difficultés après cinq journées de championnat. L’Académie de Déni Birame Ndao n’a enregistré que sept points sur quinze possibles. Le centre de formation n’a pas gagné le moindre match depuis la deuxième journée et sa victoire (1-0) en déplacement à Mbour PC. Après ce succès, les Grenats ont perdu deux fois à domicile devant Niary Tally (0-1) et face à l’AS Douanes (0-2). Ils ont fait match nul sur le terrain de l’AS Pikine, avant-hier, en match comptant pour la 5e journée. Ils ont été menés au score après un quart d’heure de jeu sur un but de Mouhamed Lamine Corréa, avant que leur attaquant Pape Insa Badji n’égalise en seconde période (72e).

Ce partage des points n’a pas fait l’affaire de Génération Foot qui occupe le 8e rang du classement. Les protégés du coach Djibril Fall totalisent maintenant 7 pts et accusent un retard de six longueurs sur le leader Teungueth FC (1er, 13 pts).

Cette mauvaise passe du champion en titre a commencé lors de la 3e journée. Génération Foot a pourtant bien négocié l’entame de la saison, avec des succès étriqués. Les Académiciens ont gagné leurs premiers rencontres respectivement devant le Jaraaf et Mbour PC, sur le même score (1-0).

Les compétitions africaines, un avantage inexploité

La mauvaise passe des Grenats en début de championnat n’était pas attendue, car ils ont commencé la saison 2019-2020 avant leurs adversaires. Les champions de la Ligue 1 en titre ont eu le privilège d’être la seule équipe sénégalaise à jouer les compétitions africaines, après le désistement de Teungueth FC. Le club de Rufisque, vainqueur de la Coupe du Sénégal en 2019, était qualifié en Coupe de la Confédération africaine de football, mais il a déclaré forfait.

Ses dirigeants ont évoqué des difficultés financières. Génération Foot a disputé six rencontres en compétitions africaines dont deux en Coupe Caf contre l’ESAE du Bénin comptant pour la qualification à la phase des poules. Le vainqueur de la Coupe du Sénégal 2018 a disputé ce tour de cadrage après son élimination au 2e tour préliminaire de la Ligue africaine des champions par le Zamalek d’Egypte (2-1) à l’aller et (0-1) au retour. Mais il avait, auparavant, éliminé le RPLC Oilers du Liberia au premier tour préliminaire. Les Grenats ont remporté la phase retour (3-0) à Thiès après avoir perdu (0-1) la manche aller en terre libérienne.

Le paradoxe de la saison 2019-2020 pour les champions du Sénégal en titre, c’est qu’ils n’ont pas su profiter de leur avance de six rencontres avant le coup d’envoi du championnat national. Ils ont marqué 4 buts et en ont encaissé 5. Ils ont concédé au moins un but lors de leurs quatre dernières rencontres, au moment où la défense de Teungueth FC est restée hermétique.

Le club formateur de Sadio Mané est certes devancé par des grosses cylindrées comme Teungueth FC, Dakar Sacré-Cœur, AS Pikine, Diambars, Jaraaf, AS Pikine… mais il n’est pas encore largué. Génération Foot peut revenir intégrer le podium, s’il gagne ses deux matches contre le Cneps de Thiès et le Casa Sport, tout en comptant sur des revers de ses devanciers. Boun Saneh et ses coéquipiers peuvent même revenir à hauteur du leader, avant la fin de la première partie du championnat, parce qu’il reste encore huit matches à disputer.

