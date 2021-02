L’aventure continue entre Youssoupha Dabo et le Teungueth FC. Le technicien a prolongé son contrat avec l’équipe de Rufisque pour les deux prochaines années. L’information a été donnée, hier, par le club rufisquois sur sa page Facebook.

‘’La Direction de Teungueth Fc a le plaisir de vous annoncer la prolongation de 2 ans du contrat de Youssoupha Dabo, entraîneur de l’équipe professionnelle. Le club rufisquois et le technicien sénégalais sont désormais liés jusqu'en 2023.’’ L’ancien coach de Guédiawaye FC a, par la même occasion, vu ses responsabilités s’élargir au sein du TFC, puisqu’il est ‘’promu manager général’’.

Le sélectionneur national des U20 a renforcé son staff avec l’arrivée de l’ancien coach de Niary Tally, Landry Lopy. ‘’L’objectif, explique le club, étant de mettre en place un projet global pour favoriser une cohésion technique et faciliter les transitions entre les différentes catégories (cadette, Junior et Senior). Nous lui souhaitons pleine réussite dans cette nouvelle mission. Le travail continue.’’

Pour sa part, Youssoupha Dabo parle d’un choix ‘’difficile’’, mais qui lui convient bien. ‘’C’est un choix qui me satisfait, même si ça a été difficile à faire. Le FC Teungueth m’offre cette opportunité et quand la décision d’arrêter le cumul a été annoncée par les autorités du football, ça m’a trouvé en plein tournoi de qualification et j’avais dit à mon staff qu’il était possible que je ne fasse pas la Can avec’ eux’, a-t-il déclaré dans un entretien avec l’APS. Il a néanmoins remercié les fédéraux qui lui ont donné le ‘’privilège’’ de diriger et de ‘’vivre ces grandes compétitions’’ avec la sélection sénégalaise des moins de 20 ans.