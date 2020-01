Amitié FC s'est imposé face à Thiès FC, dans le derby thiessois de la 6e journée de Ligue 2, sur le score d'un but à zéro. Cette victoire permet aux hommes de Babacar Sarr de souffler, après un début de championnat plutôt difficile.

Très timide au départ, avec beaucoup de déchets techniques, le derby thiessois a finalement tourné en faveur d'Amitié FC. L'équipe entraînée par Babacar Sarr est venue à bout de la formation dirigée par le coach Abdou Karim Mané. Un match âprement disputé au stade Lat-Dior de Thiès. Mais durant les 27 premières minutes de jeu, les 22 acteurs ont offert au public thiessois un piètre spectacle. Ces derniers n’ont eu droit qu’à une seule occasion de but. Seul face au gardien d'Amitié FC Latyr Touré, l'attaquant de Thiès FC, Abdallah Latyr Pouye, s'est débrouillé pour ne pas trouver le cadre. Côté adverse, un seul tir cadré a été enregistré, qui n’a pas pu tromper la vigilance du portier Ousmane Sy Ndiaye. Les deux formations ont regagné les vestiaires sur un score nul et vierge.

De retour de la pause, Amitié FC revoit ses ambitions à la hausse et multiplie les occasions. Une envie qui va être payante. Avant l'heure de jeu, le défenseur Al Ousseynou Guèye, d'un joli coup franc hors des 16m50, trouve la lucarne opposée des cages d'Ousmane Sy Ndiaye. Il donne ainsi l'avantage aux siens.

Menés au score, les protégés d'Abdou Karim Mané enclenchent une bataille au milieu de terrain avec Alioune Diop Sall, Wally Guèye et Massèye Ly et reprennent le contrôle du match. Mais, derrière, ils subissent aussi les assauts du trio Moussa Sissokho, Babacar Sy et El Hadj Hamady Ndiaye. Déterminés à conserver les trois points pour se relancer en championnat, les joueurs d'Amitié FC bataillent et bloquent tous les couloirs jusqu'au coup de sifflet final.

Il faut noter aussi qu’en première heure, Africa Promo Foot et Jamono de Fatick ont fait match nul 0-0.

GAUSTIN DIATTA (THIÈS)