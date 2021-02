La 2e journée de la poule D de la Ligue africaine des champions démarre aujourd’hui. Teungueth FC, battu d’entrée par l’Espérance de Tunis (2-1), veut lancer sa saison à domicile face au Zamalek d’Egypte.

L’apprentissage de la haute compétition se poursuit pour le Teungueth FC. Le club de Rufisque effectue sa première apparition à domicile en phase de poules de la Ligue africaine des champions, aujourd’hui. Les Rufisquois reçoivent le club égyptien du Zamalek, en match comptant pour la 2e journée du groupe D. Derniers de la poule avec 0 pt, les Sénégalais ont besoin d’un résultat position pour se lancer dans cette compétition, après leur défaite (2-1) en Tunisie contre l’Espérance de Tunis (1er, 3 pts), il y a une semaine. Alors que le Zamalek (3e, 1 pt), tenu en échec (0-0) sur son terrain par le Mouloudia Club d’Alger (2e, 1 pt), tentera de prendre le maximum des points avant la confrontation avec le leader de la poule, lors de la 3e journée.

Gonflé à bloc avec son exploit contre le Raja Casablanca, au 2e tour préliminaire, Teungueth FC a réussi une bonne entame de match, lors de son déplacement à Tunis, en ouvrant le score en première période (33e) par Gibril Sillah. Malheureusement pour les hommes de Youssoupha Dabo, les Tunisiens sont revenus au score avant la pause et ont repris l’avantage en seconde période (73e) sur un penalty, qui a d’ailleurs fait l’objet d’une contestation par les dirigeants du TFC. Les Sénégalais peuvent espérer le même début de match, mais en conservant leur avantage jusqu’à la fin de la partie. Ce qui n’est pas impossible, surtout que leur défense n’a pas encore encaissé le moindre but à domicile, en deux matches (2-0 contre Armed Forces de la Gambie et 0-0 face au Raja) de Ligue africaine des champions.

D’ailleurs, l’entraineur a salué l’état d’esprit de ses joueurs qui est ‘’toujours positif’’ malgré le revers à Tunis. En plus, se réjouit-il, ‘’nous avons la chance de récupérer tous les blessés que nous avions et c’est une bonne chose pour le groupe. Et surtout pour le match contre le Zamalek qui est un match capital pour le résultat’’.

Mais le club égyptien sait qu’il n’a pas droit à l’erreur. Le finaliste malheureux de la dernière édition a plus à perdre dans cette rencontre contre le petit poucet de la poule D. Après avoir manqué l’opportunité à domicile de réaliser une bonne entrée en matière dans la compétition, l’adversaire de TFC est obligé de gagner pour ne pas se mettre en danger. Le coach portugais, Pacheco Jaime, devra faire face à trois absences de taille dans son effectif, selon les médias égyptiens. Il s’agit des défenseurs Mahmoud Hamdy El-Wensh et Hazem Emam, et du milieu de terrain Mohamed Ashraf Roka. En plus, la formation cairote a accusé un retard lors de son voyage, qui lui a valu d’arriver que ce dimanche au Sénégal. C’est d’ailleurs pour cela que les dirigeants avaient saisi la Caf pour obtenir le report du match de 24 heures. Mais leur demande a finalement était refusée par l’instance dirigeante du football africain.

Programme Mardi 13h Al-Merreikh - AS Vita Club Petro - Wydad Simba - Al Ahly 16h Kaizer - Horoya Teungueth FC - Zamalek 19h MC Alger - Esperance Tunis

LOUIS GEORGES DIATTA