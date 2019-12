Fin de série pour le TP Mazembe qui après deux succès consécutifs doit se contenter d’un nul 1-1 en déplacement à Luanda sur la pelouse de Primeiro de Agosto. Les Angolais de Agosto n’ont toujours pas remporté un match dans cette phase de groupes de la Ligue des Champions de la CAF, tandis que les Congolais gardent la tête du groupe A.

A l'entame du match, les Corbeaux semblent quelque peu à la traîne, pourtant ce sont les premiers à trouver le chemin des filets après les nombreuses tentatives manquées des hôtes de la rencontre. A la 8e minute, le centre parfait de Glody Likonza du pied droit vers le second poteau trouve la tête de Rainford Kalaba qui saute plus haut que tout le monde et conduit le ballon de la tête dans le côté gauche du filet du gardien d’Agosto, Adilson Cipriano. Cette ouverture du score par le capitaine des Corbeaux n’est pas célébrée pendant longtemps. L’égalisation arrive dans la foulée, seulement trois minutes plus tard. Sur un corner, Bodrick Muselenge reprend le ballon de la tête, celui-ci est repoussé par le gardien Sylvain Gbohouo. Mabululu profite de la mauvaise remise du gardien sur lui et en renard de surface, il trouve le fond des filets des congolais remettant les deux équipes à égalité.

Mabululu aurait même pu faire la différence au cours du match pourtant toutes ses autres tentatives vont se solder par des échecs. Les visiteurs ont failli obtenir un second but à la 23e minute lorsqu'un ballon mal défendu est arrivé sur Christian Kouame à 20 mètres des buts, mais son tir bien frappé s'est éloigné de quelques centimètres de la cible. À la demi-heure, Jackson Muleka, qui a été sous une forme scintillante pour les Corbeaux cette saison, est passé tout près de doubler la mise pour son équipe, mais sa tête à la suite d'un centre du milieu de terrain est passée juste au-dessus de la barre.

Mazembe a bien contenu les assauts durant la soirée mais a failli être mené à la 36e minute. Les corbeaux ont eu de la chance avec le tir de Paciencia dans la surface qui ricoche sur la barre transversale. L'attaquant a bien tourné après avoir été piégé par Manuel Afonso, mais il n'a pas pu lancer son tir dans le filet depuis le bord de la surface de six mètres. Au début de la deuxième mi-temps, les deux entraîneurs ont fait des changements, TP Mazembe faisant entrer Kabangu Mulota à la place de Chico Ushindi tandis que l'équipe locale faisait appel à Bokamba Mbala pour remplacer Ngudikama. Le rythme du jeu a énormément ralenti en seconde période, avec peu d'occasions. Kalaba a eu une chance à la 66e minute avec un tir à bout portant qui s'est envolé tandis qu'une minute plus tard, Mbala d'Agosto a claqué une volée, absent de tout marquage.