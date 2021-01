Teungueth FC verra la phase de poules de la Ligue africaine des champions, dix-sept ans après la Jeanne d’Arc de Dakar, dernier club sénégalais à avoir atteint ce stade de la compétition, en 2004. Les Rufisquois se sont qualifiés à l’issue de la séance des tirs au but (0-0, 3 tab 1) face au Raja de Casablanca.

Teungueth FC l’a fait ! Le club de Rufisque a réalisé l’exploit, en allant se qualifier pour la phase de poules de la Ligue africaine des champions (CAL) sur le terrain du Raja de Casablanca, demi-finaliste de la dernière édition. Après le nul (0-0), au stade Lat Dior de Thiès, les Rufisquois ont tenu en échec le club marocain sur le même score, hier. Il fallait procéder à la séance des tirs au but pour départager les deux équipes. Les Sénégalais se sont révélés plus adroits, en réussissant 3 essais contre 1 pour l’adversaire.

Il a fallu dix-sept ans, après la Jeanne d’Arc de Dakar, pour voir un club sénégalais atteindre ce stade de la compétition. La performance est d’autant plus éclatante, dans la mesure où le Teungueth FC a accédé à la phase de groupes dès sa première participation à une phase de CAL et à une compétition de clubs de la Caf. Tous ses devanciers ont échoué au premier tour du tournoi.

C’est une grande déception, par contre, pour le Raja qui se présentait, avant la double confrontation, comme le super favori devant le TFC. Triple vainqueur de la Ligue des champions (1989, 1997 et 1999), le club de la capitale marocaine avait atteint le carré d’as la saison précédente avant d’être éliminé par le Zamalek d’Egypte. Les Marocains ont poussé, mais sans jamais trouver la faille, sur une pelouse du stade Mohammed V complètement détrempée et qui ressemblait davantage à une piscine qu’à un terrain de football. Les Sénégalais ont tenu bon sans jamais flancher jusqu’à la fin du temps réglementaire. Du coup, tout s’est joué aux tirs au but et malgré l’arrêt de leur gardien Zniti qui les avait bien lancés, les Rajaouis ont complètement déchanté, en ratant leurs trois premières tentatives, dont deux expédiées sur la barre.

Les Rufisquois, qui avaient mal entamé cette séance avec deux tirs manqués, se sont relancés pour s’imposer à la fin (3 tab 1).

Le Teungueth FC rejoint ainsi les Egyptiens du Zamalek et d’Al Ahly, en plus des Sud-Africains de Mamelodi Sundowns et du Kaizer Chiefs. Le tableau finale des qualifiés pour le prochain tour sera connu ce soir, à l’issue de la dernière journée du premier tour.

Le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions de la Caf aura lieu ce vendredi 8 janvier, au siège de la Caf au Caire, en Égypte.

LOUIS GEORGES DIATTA