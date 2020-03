Le Secrétariat permanent de la Ligue démocratique s’est réuni hier. Dans un communiqué, il exprime leur ‘’vive préoccupation face à la propagation de l’épidémie Covid-19. Prenant la pleine mesure du danger que constitue cette épidémie, le Secrétariat permanent appelle l’ensemble des Sénégalaises et des Sénégalais au respect strict des mesures d’hygiène préventives pour éradiquer la propagation du Covid-19’’.

Pour Nicolas Ndiaye et ses camarades, ‘’il est impératif que toutes les forces vives de la nation se mobilisent, au-delà de leurs convictions partisanes, pour faire face, d’ores et déjà, à cette épidémie dont les conséquences sur la santé des populations et sur l’activité économique peuvent être désastreuses’’.

Ils invitent ‘’le gouvernement à accroître, d’une part, les actions de sensibilisation et, d’autre part, à prendre des mesures hardies contre la désinformation sur le Covid-19. En effet, les fausses informations et les rumeurs contre-productives sont susceptibles de créer la psychose chez les populations et des mouvements de panique inappropriés’’. Pour leur part, ils ont appelé leurs militants à initier le maximum d’activités de sensibilisation des populations.