La Ligue de football amateur (LFA) est prête à reprendre ses différents championnats dès le mois de septembre, si le Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football (FSF) valide, lors de sa prochaine réunion du 2 juillet, la possibilité de redémarrer les compétitions avant novembre, comme précédemment retenu.

Les nouvelles mesures d’allégement des restrictions relatives à la lutte contre la propagation de la pandémie de coronavirus, offrent de meilleures perspectives pour la reprise des compétitions de football au Sénégal. Après la décision du chef de l’Etat d’assouplir les modalités d’application de l’état d’urgence, notamment le couvre-feu de 23 h à 5 h et la levée de l’interdiction du transport interurbain, le Comité d’urgence de la Fédération sénégalaise de football (FSF) a retenu, lors d’une réunion, la possibilité de reprendre, plutôt que prévu, les différentes compétitions arrêtées depuis mars dernier, en raison de la Covid-19.

Il est prévu, ‘’à la lumière des nouvelles décisions prises ce jour par les autorités étatiques portant assouplissement des mesures liées à l’état d’urgence’’, d’organiser une réunion du Comité exécutif au début du mois de juillet 2020, ‘’en vue d’étudier les possibilités d’une reprise des différents championnats avant le mois de novembre’’.

Ceci étant, la Ligue de football amateur (LFA) dont le Conseil d’administration s’est réuni dimanche dernier, se dit prête à une reprise dès septembre, si le Comité exécutif de la FSF décide dans ce sens. ‘’Les membres du CA ont décidé de s’aligner sur le Comité exécutif de la FSF qui se réunira le 2 juillet prochain, pour voir si les nouvelles décisions des autorités étatiques vont permettre une reconsidération des décisions du Comité d’urgence du 13 mai 2020 de poursuivre les différents championnats au mois de novembre’’, a informé le communiqué du CA de la LFA publié sur le site de la Fédération sénégalaise de football. Le cas échéant, le président Abdoulaye Sow et ses collaborateurs assurent être dans les dispositions de ‘’respecter le protocole sanitaire et sécuritaire pour poursuivre le championnat amateur dès le mois de septembre’’.

Lorsque la pandémie de coronavirus faisait irruption au Sénégal, au mois de mars dernier, le championnat de football amateur (National 1 et National 2) jouait sa 8e journée. Alors que les championnats professionnels (Ligue 1 et Ligue 2) avaient déjà épuisé leur première phase (13e journée). Au mois de mai dernier, la Fédération sénégalaise de football avait entériné l’option d’une poursuite des activités de football sur l’ensemble du territoire national, au mois de novembre, au moment où de nombreux pays de la sous-région mettaient fin à la saison 2019-2020. Le président de la FSF, Augustin Senghor, et son équipe ont choisi la formule des play-offs et play-down pour désigner les champions et les relégués dans les différents championnats en cours.

Ainsi, le champion du Sénégal de l’élite sera accompagné de l’équipe classée 2e pour représenter le Sénégal aux compétitions africaines des clubs (Ligue africaine des champions et Coupe de la Caf). Pendant ce temps, les deux équipes devant être reléguées aux paliers inférieurs (Ligue 2 pour les pensionnaires de Ligue 1 et National 1 pour les formations de Ligue 2) seront connues à l’issue d’un tournoi sous forme de play-down.

