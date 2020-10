Vainqueur à l’arraché face à l’Ajax Amsterdam, lors de la première journée, Liverpool de Sadio Mané devra rassurer son monde, lors de la réception du champion de Danemark, Midtjylland, ce soir (19 h), pour le compte de la 2e journée de la poule D. Alors qu’Idrissa Gana Guèye et le Paris Saint-Germain sont en quête de relance sur le terrain de Basaksehir de Demba Ba.

La 2e journée de la Ligue des champions démarre, ce mardi. C’est l’occasion, pour certains joueurs sénégalais, de confirmer leur bonne sortie de la première journée ou de se relancer. C’est le cas pour Sadio Mané et Liverpool qui avaient remporté leur premier match sur le terrain de l’Ajax Amsterdam par le plus petit des scores (0-1). Pour leur seconde sortie ce soir contre Midtjylland, les Reds tenteront de prendre la première place du groupe D, occupée pour le moment par l’Atalanta Bergame grâce à sa large victoire (0-4) au Danemark contre l’adversaire du jour des Anglais.

Pour déloger du fauteuil de leader le club italien, qui accueille l’Ajax au même moment, Jurgen Klopp attend de ses joueurs qu’ils soient ‘’prêts pour un vrai combat’’, car pour lui c’est de cela qu’il s’agit durant cette rencontre contre le champion de Danemark. Pour cela, il pourra compter sur son trio d’attaquants (Mané, Firmino, Salah), notamment sur Mané (4 buts et 1 passe décisive) qui semble le plus en forme des trois, en ce moment.

D’ailleurs, l’international sénégalais avait été impliqué sur l’unique but de la partie face aux Hollandais. C’est à l’issue d’un exploit individuel sur le côté droit de la défense néerlandaise que son tir écrasé a été détourné par Tagliafico contre son camp (35e). Il a été aussi présent, ce samedi, en Premier League pour la victoire (2-1) des hommes de Klopp contre Sheffield United. Sur le premier but, c’est à la suite de sa tête repoussée par le portier des Blades que le Brésilien en a profité pour mettre le ballon au fond des filets. Sur le second, l’ancien joueur du FC Metz a adressé un centre millimétré pour une tête de Diogo Jota.

Contre le club danois de Midtjylland, Mané sera opposé à deux joueurs africains, le Malien Sory Kaba et le Nigérian Onyeka Ogochukwu. Mais Liverpool a des soucis en défense depuis la blessure de Virgil van Dijk. Malgré les difficultés de ses remplaçants, le coach allemand semble apprécier leur prestation, même s’il y a mieux à faire. ‘’Tout le monde a besoin de temps pour remplacer un joueur ou une personne importante. Jusqu’à présent, c’est correct, mais il y a place à amélioration’’, a reconnu Klopp, hier, en conférence de presse d’avant-match.

Pour sa part, Idrissa Gana Guèye va croiser le fer avec son compatriote Demba Ba, ce mercredi. Le Paris Saint-Germain (3e, 0 pt), battu (1-2) la journée précédente sur son terrain par Manchester United, doit se remettre sur les rails très vite. Le club de la capitale doit empocher les 3 points face à Basaksehir pour relancer sa compétition avant les retrouvailles avec le RB Leipzig. Les Parisiens avaient éliminé (3-0) la saison dernière les Allemands en demi-finales de la Ligue des champions. Mais le club turc de l’ancien attaquant des Lions, défait (2-0) par Leipzig, a aussi besoin de victoire pour maintenir ses chances de qualification au prochain tour.

Ba et Cissé défient Naby Sarr et Loum Ndiaye

Auteur d’une bonne opération au Vélodrome de Marseille la journée passée, l’Olympiakos de Pape Abdou Cissé et Ousseynou Ba veut rééditer cette belle prestation, ce soir face à Porto de Loum Ndiaye et Naby Sarr. Classé 2e (3 pts +1) du groupe C, derrière Manchester City (3 pts +2), le champion de la Grèce a besoin de faire le plein avant son déplacement à l’Etihad Stadium. Mais les Portugais ont besoin de se rattraper après leur défaite d’entrée face aux Citizens (3-1). Naby Sarr et ses coéquipiers devront faire la différence à domicile, pour sortir de la dernière place de la poule C. Alors que Marseille de Pape Guèye aura fort à faire face à City. Les Olympiens, qui ont perdu leur première sortie, devront tout faire pour ne pas prendre une deuxième défaite successive.

C’est le statu quo dans le groupe E où toutes les équipes comptent chacune un point. Chelsea d’Edouard Mendy (3e, 1 pt) et Rennes d’Alfred Gomis (2e, 1 pt) se rendront respectivement à Krasnodar (1er, 1 pt) et à Séville (4e, 1 pt). Chacun d’eux essayera d’enregistrer sa première victoire avant leurs retrouvailles lors de la 3e et dernière journée de la phase aller.

LIGUE DES CHAMPIONSS 2e journée Mardi 17h55 Lok. Moscou - Bayern Munich Shakhtar - Inter 20h Atalanta - Ajax Atl. Madrid - Red Bull Salzbourg M’gladbach - Real Madrid FC Porto - Olympiakos Liverpool - Midtjylland Marseille - Manchester City Mercredi 17h55 Basaksehir - PSG Krasnodar - Chelsea 20h Club Brugge - Lazio Dortmund - Zenit FC Séville - Rennes Ferencvaros - Dyn. Kiev Juventus - Barcelone Manchester Utd - RB Leipzig

