Vingt-cinq ans après, le Paris Saint-Germain s’apprête à jouer la deuxième demi-finale de son histoire en Ligue des champions. Ce soir, à 19 h, les Parisiens affrontent Leipzig, à l’Estádio do Sport de Lisbonne, au Portugal. Idrissa Gana Guèye et ses coéquipiers vont tenter de décrocher le ticket pour la finale devant le jeune club allemand.

Malheureusement, le milieu de terrain sénégalais, qui avait démarré lors du quart de finale contre l’Atalanta, est incertain pour ce soir. L’ancien pensionnaire de l’académie Diambars de Saly a été touché à l’entraînement, samedi dernier. Guèye est resté en soins pour une alerte musculaire. Il devrait être remplacé par Paredes dans l’entrejeu parisien, en compagnie de Marquinhos. Kylian Mbappé, entré en cours de jeu contre la Dea, et Angel Di Maria, absent pour cumul de cartons jaunes, devront démarrer la partie avec Neymar et Icardi à la pointe de l’attaque. Rico sera dans les bois à la place de Navas blessé lors du quart de finale. Alors que Thiago Silva, sorti sur blessure contre Atalanta, devrait retrouver sa place dans l’axe de la défense avec Kimpembe. Kehrer et Bernat seront reconduits respectivement à la droite et la gauche de la défense parisienne.

En 1995, le Paris Saint-Germain avait joué sa première demi-finale en C1, après avoir éliminé le FC Barcelone de Johan Cruyff, en quarts de finale. Le club de la capitale, sous les ordres de Luis Fernandez, a perdu devant le Milan AC, coaché par Fabio Capello. Les Italiens se sont imposés à l’aller comme au retour (0-1 et 0-2) et se sont qualifiés à la finale, perdue (1-0) face à l’Ajax Amsterdam.

Ce soir, la bande à Kylian Mbappé a donc rendez-vous avec l’histoire. Le PSG, qui a fêté ses 50 ans la semaine dernière, doit s’imposer face au Red Bull pour confirmer son statut de grand club d’Europe. Mais l’entraineur parisien ne veux pas entendre parler de ‘’match historique’’. Car, dit-il, ‘’nous avons mérité d’être ici parce que nous avons réalisé une Champions League extraordinaire, une saison extraordinaire. On a beaucoup travaillé pendant la saison. C’est le résultat’’. Thomas Tuchel assure que son équipe se battra pour remporter ce match. ‘’Nous sommes là, nous sommes prêts. On veut gagner cette demi-finale. On ne peut pas savoir le résultat, mais on va combattre’’.

Selon le technicien allemand, le ‘’calme’’ et la joie règnent dans le groupe. ‘’Sur le terrain, nous sommes forts. À l’entraînement, la semaine à Faro a été d’un haut niveau, tout comme la séance de dimanche’’, assure-t-il.

Mais les Parisiens auront fort à faire face aux Allemands. Le Red Bull Leipzig décroche la première qualification en demi-finales de la Ligue des champions de son histoire, après seulement onze ans d’existence (créé en 2009). Les hommes du coach Julian Nagelsmann ont éliminé, en quarts de finale, l’Atletico Madrid sur le score de 2 buts à 1. Après seulement deux participations (en 217-2018 pour la première fois), le club allemand va essayer de créer la sensation face au champion de France en titre. Avec une équipe jeune dont le jeu très offensif est basé sur la vitesse, le RB Leipzig ne manque pas d’arguments. D’ailleurs, son entraineur assure que ses joueurs sont ‘’motivés’’ pour la victoire. ‘’Nous sommes affamés et je vois cela sur leurs visages.

Nous avons été géniaux contre l'Atletico et maintenant nous avons la chance de rencontrer Paris. Nous voulons accéder à l'étape suivante et nous sommes prêts pour cela’’, a déclaré Julian Nagelsmann, hier en conférence de presse d’avant-match. Il pourra compter sur tous les éléments qui avaient affronté le club espagnol, notamment l’auteur de l’ouverture du score à la 51e mn. Dani Olmo sera le joueur à surveiller du côté de Leipzig. Il a marqué dans trois des quatre dernières victoires de son équipe, ouvrant le score à deux reprises.

LOUIS GEORGES DIATTA