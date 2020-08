Le Paris Saint-Germain d’Idrissa Gana Guèye ouvre le bal des quarts de finale de la Ligue des champions, ce soir (19 h), face à l’Atalanta Bergame, en match unique. Le milieu de terrain sénégalais devrait démarrer la rencontre dans l’entrejeu parisien, à l’Estádio da Luz de Lisbonne, au Portugal.

Après les dernières affiches des 8es de finale retour, place à la Final 8 de la Ligue des champions. Il s’agit des quarts de finale en match unique (pas de matches aller-retour) qui démarre aujourd’hui dans la capitale portugaise, Lisbonne.

En ouverture, le Paris Saint-Germain d’Idrissa Gana Guèye affronte l’Atalanta Bergame, à 19 h, à l’Estádio da Luz. Les deux équipes se disputent le ticket qualificatif pour le dernier carré de la C1. Auteurs d’un triplé (championnat, Coupe de la Ligue et Coupe de France), Gana Guèye et ses coéquipiers mise sur la Ligue des champions pour réaliser une saison aboutie. L’international sénégalais sera bien sur la ligne de départ, au milieu de terrain, en compagnie de Marquinhos et d’Ander Herrera, qui remplace Marco Verratti blessé.

Demi-finaliste en 1995, Paris court depuis vingt-cinq ans derrière une deuxième qualification dans le carré d’as. Les Parisiens ont été éliminés en 8es de finale, lors des trois dernières saisons, après leur dernier quart de finale en 2015-2016. Cette saison, le club francilien revient en quarts avec la forte ambition de casser le plafond de verre. Les champions de France en titre ont dominé le groupe A en phase de poules (16 pts, 5 victoires et 1 nul en 6 rencontres) devant le tenant du titre, Real Madrid, qu’ils ont d’ailleurs malmené (3-0) au Parc des Princes, avec un Idrissa Gana Guèye étincelant. Pour son premier match sous les couleurs du PSG en Ligue des champions, l’ancien joueur de l’Académie Diambars de Saly avait muselé le milieu de terrain des Merengues.

Lors du tour précédent, les hommes de Thomas Tuchel ont croisé le fer avec le Borussia Dortmund. Face aux Allemands, les Français ont fait preuve de réalisme en marquant le but à l’extérieur, lors de la manche aller (2-1), qui leur a permis de décrocher la qualification, en s’imposant à domicile sur le score de deux buts à zéro.

Au regard des sept autres équipes qualifiées en quarts de finale, le Paris Saint-Germain ne pouvait espérer un meilleur tirage, compte tenu du palmarès de la formation italienne. L’Atalanta joue la première Ligue des champions de son histoire. Seulement, la réalité du terrain est tout autre, car Bergame ne cesse de monter en puissance. Avec son coach Gian Piero Gasperini, la Dea est passée de club de seconde zone à club de référence. En atteste sa place sur le podium en Serie A (3e, 78 pts) derrière la Juventus, championne d’Italie, et son dauphin l’Inter.

L’apprentissage de la C1 fut difficile pour le 3e du championnat italien qui a perdu toutes ses trois premières sorties. Mais le déclic est venu certainement du match nul (1-1) obtenu à domicile contre le leader du groupe, Manchester City. Bergame a ensuite enchainé deux victoires de rang face au Dynamo Zagreb (2-0) et sur le terrain du Shakhtar (0-3). Au tour suivant, les Italiens créent la sensation en infligeant une raclée (4-1) à Valence. Les hommes de Gasperini valident leur ticket pour les quarts dans un match fou à Valence, gagné 4-3 avec un quadruplé d’Ilicic. Malheureusement, le Slovène sera le grand absent contre le PSG, à cause d’une lésion musculaire. ‘’Nous sommes confiants à l’idée de bien pouvoir faire. Désormais, nous sommes comme la Nazionale ; nous espérons pouvoir bien représenter l’Italie’’, a assuré le technicien italien.

La tâche ne sera pas du tout facile pour le Paris Saint-Germain. Et Tuchel le sait. ‘’Cela va être un match tactique, mais également un match où il faudra être fort mentalement’’, a confié le technicien allemand en conférence d’avant-match, hier. L’entraineur du PSG reste optimiste quant à la disponibilité de son meilleur buteur en C1, Kylian Mbappé (5 buts). Même si ce dernier ne devrait pas démarrer le match. ‘’S'il fait un bon entraînement ce mardi et qu’il n'arrive rien d'extraordinaire, il est dans l'équipe pour mercredi’’, espère Thomas Tuchel.

Un souhait à l’opposé de celui de son homologue italien. ‘’Quand j’ai su qu'il était blessé, j'ai tout de suite dit que j'étais désolé qu'il soit blessé, et c'est vrai. Mais j'espère qu'il ne sera pas sur le terrain ! Je ne vais pas faire l'hypocrite. Je suis navré, parce que quand un joueur se fait mal, c'est quelque chose qui me désole. Mais pour nous, c'est évident que ce serait mieux sans lui’’, a déclaré Gasperini. L’équipe italienne devrait pouvoir compter sur sa forme physique pour faire la différence face au PSG.

Au moment où la Ligue 1 française a mis fin à sa saison, la Serie A est allée jusqu’à son terme, à huis clos. Le rythme de la compétition de l’Atalanta pourrait être un réel avantage, ce soir. Et sa préparation particulière (confinement au centre d'entraînement) durant l’arrêt du championnat pour cause de Covid-19 explique ses formidables prestations lors de la reprise (six victoires d’affilée). La Dea a remporté 9 victoires, concédé 3 nuls et une seule défaite (0-2 contre l’Inter à la dernière journée) lors de ses 13 matches de Serie A, pendant le déconfinement.

LOUIS GEORGES DIATTA