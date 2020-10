La soirée n’a pas été agréable pour le Paris Saint-Germain et Idrissa Gana Guèye. Le club de la capitale française a perdu son entrée en matière en Ligue des champions, hier, contre Manchester United (1-2). Les portiers Sénégalais ont aussi fait leur entrée en lice. Si Edouard Mendy a réussi un ‘’clean sheet’’ lors du nul de Chelsea contre le FC Séville, Alfred Gomis, lui, a concédé le premier but en C1 de Rennes, qui a fait match nul (1-1) face à Krasnodar. Le FC Bruges de Krépin Diatta et Youssouph Badji a battu le Zénith Saint-Pétersbourg (2-1).

Manchester United (2e, 3 pts +1) punit encore le Paris Saint-Germain (3e, 0 pt, -1) au Parc des Princes. Après la ‘’remontada’’ de 2019 en 8es de finale de la Ligue des champions, les Parisiens ont subi une fois de plus la loi des Mancuniens (1-2), hier, pour la 1re journée de la poule H de la C1. Dans un Parc des Princes vide, en raison du couvre-feu à Paris, les premières minutes étaient équilibrées avec des conditions de jeu difficiles sous une pluie battante. Idrissa Gana Guèye a démarré la rencontre dans l’entrejeu parisien, aux côtés de Pareira et Herrera. Les Anglais n’ont pas tardé à se montrer dangereux.

Sur un magnifique centre de Fernandes, les Parisiens se faisaient une petite frayeur avec une intervention ratée de Diallo, bien récupérée par Navas. Dans la foulée, De Gea devait s’employer à deux reprises, sur une frappe de Di Maria, puis une reprise de Kurzawa ! Très peu rassurant depuis le début de la partie, Diallo se mettait encore à la faute, en déstabilisant Martial dans la surface et concédait bêtement un penalty. Dans un premier temps, Navas s’interposait devant Fernandes. Mais la Var intervenait et le penalty était à retirer, car le gardien parisien avait quitté sa ligne avant la frappe. Sur sa seconde tentative, le Portugais ne se ratait pas avec un tir placé sur la droite (0-1, 23e).

Au retour des vestiaires, les Parisiens revenaient avec des intentions plus offensives, avec l’entrée en jeu de Kean à la place de Guèye. De plus en plus entreprenant, Paris poussait avec un centre de Kurzawa qui terminait sur la barre de MU. Et dans la foulée, le PSG égalisait avec un corner de Neymar envoyé dans sa propre cage de la tête par Martial (1-1, 55e).

Dans les dernières minutes, les Parisiens souffraient, mais Navas était, une nouvelle fois, impeccable sur une tentative de Rashford. En face, De Gea lui répondait en s’interposant sur un tir de Neymar. Et à force de subir, le PSG finissait par craquer sur une frappe croisée puissante de Rashford, servi par Pogba (1-2, 87e).

Incapable de réagir, le club de la capitale manque ainsi son entrée en matière dans ce groupe assez relevé dominé par le RB Leipzig (1er, 3 pts +2). Les Allemands ont fait une bonne entame en battant sur leur terrain le Basaksehir de Demba Ba, sur le score de deux buts à zéro. L’ancien attaquant des Lions a débuté la partie sur le banc. Malgré son entrée en jeu en seconde période (67e à la place de Topal), il n’a pas pu empêcher le club turc de perdre la première rencontre de son histoire en Ligue des champions.

Mendy assure, Gomis concède son premier but

Les deux portiers de l’équipe nationale du Sénégal, Edouard Mendy et Alfred Gomis, ont joué leur premier match en Ligue des champions, respectivement avec Chelsea et Rennes. L’ancien joueur de Reims a effectué son retour après sa blessure à la cuisse contractée lors du regroupement des Lions la veille du match amical contre le Maroc. Mendy a été préféré à Kepa Arrizabalaga et Willy Caballero. Le Sénégalais a réussi son baptême du feu, en gardant inviolées les cages des Blues. Malheureusement, ses coéquipiers n’ont pas su trouver le chemin des filets adverses durant les 90 minutes de jeu. Chelsea concède le nul (0-0) à Stamford Bridge face au FC Séville (4e, 1 pt) et occupe la 3e place, derrière le Stade Rennais (2e, 1 pt) de Gomis.

Contrairement à son compatriote, le portier sénégalais de club breton a concédé le premier but de son expérience européenne et le premier de l’histoire de Rennes en Ligue des champions, à Roazhon Park. Les Rouge et Noir ont ouvert pourtant le score sur le penalty obtenu par Terrier et exécuté par Guirassy (1-0, 56e). Mais la joie rennaise n’a été que de courte durée. Trois minutes plus tard, le missile expédié par Ramirez (1-1, 59e) ne laisse aucune chance à Gomis. Krasnodar égalise (1-1) et le score reste inchangé jusqu’à la fin du temps réglementaire.

Par contre, Krépin Diatta et Youssouph Badji ont fait le job avec le FC Bruges. Le club belge a remporté sa première sortie (2-1) sur le terrain du Zénith Saint-Pétersbourg. Diatta a démarré la partie et remplacé par Lang (77e). Pour sa part, Badji est entré en jeu à la pace de Dennis, auteur de l’ouverture du score pour Bruges (63e). Les Russes ont égalisé grâce à un but contre son camp de Horvath (74e). C’est De Ketelaere qui a donné la victoire aux Belges dans les arrêts de jeu (90e+3).

LOUIS GEORGES DIATTA