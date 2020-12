La 5e journée de la Ligue des champions, entamée ce mardi, prend fin aujourd’hui, avec le déplacement périlleux du Paris Saint-Germain à Old Trafford, pour y affronter Manchester United, leader de la poule H.

Idrissa Gana Guèye effectue son retour en Ligue des champions, après avoir manqué le match retour contre Leipzig. Le milieu de terrain sénégalais avait écopé d’une suspension, à cause de son expulsion lors de la manche aller perdue (2-1) face à cette même formation allemande. En mauvaise posture à l’issue de cette défaite, le Paris Saint-Germain (2e, 6 pts) a pu préserver ses chances de qualification au prochain tour de la Ligue des champions, en s’imposant à Leipzig sur le plus petit des scores. Mais le club de la capitale n’est pas encore tiré d’affaire.

Ce soir, Gana Guèye et ses coéquipiers vont effectuer un déplacement périlleux en Angleterre pour affronter le leader du groupe H, Manchester United (9 pts). Le champion de France en titre est tenu de rentrer avec les trois points pour s’assurer une qualification en huitièmes de finale, lors de la dernière journée. En cas de victoire, le PSG reviendrait à hauteur des Mancuniens (9 pts) avant d’affronter, au Parc des Princes, le dernier de la poule, Basaksehir (4e, 3 pts). Au même moment, Man. U croisera le fer avec l’autre prétendant au ticket qualificatif au prochain tour, Leipzig.

En attendant, il faudrait que Paris se sorte du piège d’Old Trafford. Il y a de cela deux saisons, Manchester United avait barré la route au PSG en 8es de finale. Après avoir perdu chez eux (0-2), les Anglais ont renversé la tendance de façon spectaculaire, en s’imposant au Parc par 3 buts à 1. Les Parisiens se sont fait surprendre cette saison encore par le club anglais (1-2), avec à chaque fois Rashford auteur du dernier but. Cette fois, c’est les hommes de Tuchel qui doivent redresser la pente chez l’adversaire. La tâche sera rude.

Pour l’entraineur allemand, il n’y a pas à se poser des questions. Il faudra faire tout ce qu’il faut pour arracher les trois points. ‘’Si le jeu demande de jouer bas, on doit apporter des réponses sur le terrain. C’est pour cela qu’il était nécessaire de trouver des solutions défensives contre Leipzig. C’était trop bas, vu l’attente, mais c’était nécessaire. S'il est nécessaire de défendre en bloc, on le fera, on doit répondre aux demandes du jeu’’.

Le coach du PSG espère toutefois avoir le contrôle du jeu. ‘’Demain (ce soir), si on peut avoir le contrôle du ballon, tant mieux, évidemment, mais il faudra être vigilants. Mais encore une fois, on va essayer d’avoir le contrôle et la possession ; c’est le jeu qui nous donne le plus de confiance’’.

Mais les Red Devils, bien partis pour valider leur ticket qualificatif, ne vont pas laisser passer cette occasion. Un seul point suffit aux hommes d’Ole Gunnar Solskjaer pour passer. Ce dernier mesure d’ailleurs l’importance de se qualifier avant la lettre. ‘’Plus vite vous vous qualifiez, mieux c’est. Nous abordons le match à notre façon, avec l’intention d’attaquer et de bien défendre contre une équipe de haut niveau. Nous voulons gagner le match et le groupe’’.

De plus, le technicien norvégien bénéficiera du retour de plusieurs de ses joueurs dont Paul Pogba, Anthony Martial et David De Gea. Solskjaer pourra également compter sur sa nouvelle recrue, Edinson Cavani et sa connaissance du jeu de l’adversaire. ‘’Il est prêt à jouer et bien sûr, c’est spécial pour lui de jouer contre le PSG, son ancien club où il est le meilleur buteur’’, a-t-il confié sur l’Uruguayen.

Mendy et les Blues visent plus haut, face au FC Séville

Déjà qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, le leader Chelsea (10 pts, +8) et son dauphin, le FC Séville (10 pts, +3) se disputent le contrôle de la première place de la poule E. Le club de Londres et son portier sénégalais se rendent en Espagne pour affronter le FC Séville. Pour le coach Franck Lampard, il n’est pas question de lever le pied, malgré la qualification. ‘’Nous nous sommes déjà qualifiés dans le groupe, mais nous ne prendrons pas ce match à la légère’’, a-t-il fait savoir en conférence de presse d’avant-match.

Mais le technicien anglais va profiter de la qualification précoce pour faire tourner son effectif et reposer certains joueurs qui ont beaucoup joué. ‘’Oui, nous allons chercher à apporter des changements sur le côté et je vais devoir le faire pour différentes raisons. Certains joueurs ont beaucoup joué et ce fut un calendrier chargé. Ce sera une période chargée au cours des prochaines semaines’’. C’est également l’occasion, pour le gardien de but des Lions, d’améliorer ses stats en C1. Pour ses débuts en Ligue des champions, l’international sénégalais réalise des prestations remarquables. En quatre apparitions sous les couleurs des Blues, Mendy a réussi trois ‘’clean sheet’’ et n’a encaissé qu’un seul but.

Le club de Bruges (3e, 4 pts) de Krépin Diatta et Youssouph Badji reçoit le Zenith Saint-Pétersbourg (4e, 1 pt). Le club belge, très loin des deux premiers de la poule F, Dortmund (1er, 9 pts) et Lazio (2e, 8 pts), essayera, sans Krépin forfait, de prendre les trois points pour au moins assurer une place en Ligue Europa. Au même moment, le Stade Rennais (4e, 1 pt) d’Alfred Gomis et Mbaye Niang se rend en Russie pour défier le Krasnodar (3e, 1 pt). Les deux clubs se disputent la 3e place synonyme de reversement en Ligue Europa.

LOUIS GEORGES DIATTA