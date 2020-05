Malgré l'interruption provoquée par la pandémie de coronavirus, l'UEFA compte bien achever la saison de Ligue des Champions au mois d'août, avec une finale envisagée pour le 29 août. Cette affiche pourrait toutefois connaître un changement de taille. D'après le New York Times, l'instance européenne songe en effet à délocaliser le match, initialement prévu à Istanbul.

Afin de limiter les déplacements et les risques de propagation du covid-19, l'idée serait d'organiser la finale au plus près des pays encore représentés (Allemagne, Espagne, France, Italie et éventuellement Angleterre). Dans ce cadre, le journal Marca évoque l'hypothèse de Lisbonne au Portugal. En contrepartie, Istanbul aura l'assurance d'accueillir une finale des prochaines éditions.

"Plusieurs options sont à l'étude et aucune décision n'a été prise à ce stade", a toutefois tempéré une source de l'UEFA citée par le NYT. La décision finale sera certainement prise à l'occasion du prochain comité exécutif de l'instance programmé le 17 juin.