Le Real Madrid recevait Manchester City au stade Bernabeu ce mercredi 26 février 2020 dans le cadre des huitièmes de finale aller de la Ligue des champions. Les hommes de Zinedine Zidane ont sombré à domicile alors qu’ils avaient pourtant ouvert le score avec Isco (60’), mais City a réagi en revenant logiquement au score sur une tête de Jesus (78’) puis et a finalement pris les devants sur un penalty de De Bruyne (82’). Sans compter le carton rouge de Sergio Ramos en fin de rencontre (86’).

Manchester City a été renversant face au Real Madrid (2-1) au stade Bernabeu en huitièmes de finale aller de Ligue des champions. Sacrées retrouvailles entre Pep Guardiola et son « double » Zinedine Zidane, entraîneurs multiples lauréats de la C1, tous deux en quête d’une nouvelle couronne continentale : la bataille tactique a tourné en faveur du Catalan et l’équipe du Français a craqué en fin de match face au jeu intense des « Citizens » .

Le Real craque devant City

Certes, City a rapidement perdu son défenseur français Aymeric Laporte, qui revenait tout juste d’une grave blessure à un genou et est sorti à la demi-heure de jeu, l’air sombre, en boitant. Mais pour le reste, l’équipe de Guardiola a pris les commandes du jeu. Il a fallu deux sauvetages de Thibaut Courtois (21e) puis Casemiro (45e+2) pour empêcher le Brésilien Gabriel Jesus d’ouvrir le score. Riyad Mahrez, lui, a trop ouvert son pied sur une contre-attaque qui méritait mieux (50e).

Contre le cours du jeu, Isco a pourtant ouvert le score (60e) mais le Real, trop fébrile, a fini par craquer : Gabriel Jesus a égalisé de la tête après une légère poussette non signalée sur le capitaine madrilène Sergio Ramos (78e), lequel a ensuite été exclu en fin de match pour une faute en position de dernier défenseur (86e). Le but de la victoire a été inscrit sur penalty par Kevin De Bruyne (83e) et voilà le Real, le club aux 13 sacres en C1, menacé d’une deuxième élimination d’affilée dès les huitièmes de finale après son fiasco contre l’Ajax l’an dernier.

C’est un casse-tête pour Zidane et c’est un soulagement pour Guardiola, dont le club fait face à l’épée de Damoclès d’une exclusion des Coupes d’Europe pour deux saisons… Mais il reste le match retour !