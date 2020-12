Mercredi soir, l'Inter Milan jouait gros en Ligue des Champions. Mais les Lombards, qui n'ont pris qu'un point face au Shakhtar Donetsk, ont été éliminés et ne joueront plus de compétitions européennes cette saison. Un terrible échec.

L'Inter Milan est tombé de quinze étages. Finaliste malheureuse de la dernière édition de la Ligue Europa, perdue contre Séville 3 à 2 le 21 août dernier, l'écurie lombarde avait démarré la saison 2020-21 avec de grandes ambitions. Dauphin de la Juventus en Serie A l'an dernier, le club italien espérait faire mieux cette année. Mais si, pour le moment, elle devance les Bianconeri (3èmes) d'un point au classement, l'Inter (21 points) ne trône pas en tête du championnat puisque c'est son rival, l'AC Milan (1er, 26 points) qui occupe cette place tant convoitée après dix journées.

Le chemin est encore long, mais les Nerazzurri pourront se concentrer sur cet objectif. L'autre but de l'Inter Milan était de réaliser une belle campagne européenne en Ligue des Champions. Dans le groupe B avec le Real Madrid, le Borussia Mönchengladbach et le Shakhtar Donetsk, les coéquipiers de Romelu Lukaku avaient toutes leurs chances sur le papier. Mais tout ne s'est pas vraiment passé comme ils l'imaginaient. Après deux nuls lors des deux premières journées (2-2 contre M'Gladbach et 0-0 contre le Shakhtar), l'Inter a été battue à deux reprises par le Real Madrid (3-2, 0-2) avant de s'imposer face au Borussia Mönchengladbach (3-2) le 1er décembre.

Malgré des résultats décevants, les Italiens avaient encore des chances de se qualifier lors de l'ultime journée dans un groupe où tout le monde a perdu des points. Quatrième avec 5 points, l'Inter devait s'imposer hier soir face au Shakhtar tout en espérant que le Real Madrid et M'Gladbach ne fassent pas un nul. Finalement, les Madrilènes se sont imposés 2 à 0. De son côté, l'Inter Milan, qui a eu des occasions, n'a pas réussi à faire mieux qu'un nul face au Shakhtar. Dernier de son groupe avec 6 points au compteur, le club lombard passe à la trappe et ne disputera aucune compétition européenne cette saison. Déjà éliminés en phase de poules l'an dernier, les Milanais font donc pire en 2020-21, eux qui rêvaient plus grand.

Antonio Conte fulmine

Ce jeudi matin, leur échec est en première page des médias italiens. «Inter Euro Flop», titre la Gazzetta dello Sport. «L'Inter dit adieu à l'Europe», lance de son côté le Corriere dello Sport qui explique : «les Nerazzurri ne sont pas parvenus à surmonter le fort ukrainien et sont éliminés. Une barre transversale frappée par Lautaro en première mi-temps et une belle occasion manquée par Sanchez demeurent les plus grands regrets». Antonio Conte, lui, en avait d'autres. Au micro de Sky Italia, le coach, agacé, a lâché : «on n'a pas eu de chance avec les arbitres et le VAR pendant cette compétition, si on regarde certaines actions. L'Inter n'a pas été respecté. Il y a une grande amertume, car on pouvait passer».

Puis, il a ajouté au sujet de son équipe : «un manque de personnalité ? C'est vous qui le dites, je ne suis pas d'accord avec ça. L'équipe a mis tout ce qu'elle devait faire, tout ce qu'elle pouvait, ce qui a manqué c'est de ne pas marquer. C'est ça qui est incroyable, ne pas avoir réussi à marquer contre le Shakhtar Donetsk en 180 minutes (0-0 à l'aller). Leur gardien, autant à l'aller et au retour, a été leur meilleur joueur sur le terrain. Il va falloir examiner tout cela, à froid, on ne peut pas le faire juste après être sortis comme ça. Il y a beaucoup de déception, mais on n'a manqué ni de concentration, ni de détermination, ni d'agressivité. C'est le but qui a manqué, sans but? tu ne gagnes pas...» Recruté par l'Inter Milan pour retrouver les sommets, Antonio Conte a encore du pain sur la planche, lui qui vient de vivre un fiasco de taille.

