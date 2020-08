Porté par Ángel Di María, auteur d'un but et de deux passes décisives, le PSG a balayé Leipzig (3-0) et verra la première finale de Ligue des champions de son histoire.

On attendait un duel au sommet, un affrontement de tous les instants, mais il n’en a rien été. Six jours après une qualification arrachée à la sueur de son front face à l’Atalanta, Paris n’a pas eu besoin d’ôter sa petite laine pour s’offrir la première finale de Ligue des champions de son histoire. Grâce à Ángel Di María, auteur d’un but et de deux passes décisives pour son retour, mais surtout grâce à une prestation collective beaucoup plus complète qui lui permet de poursuivre son rêve de sacre européen.

Paris affiche sa supériorité

À l’Estádio da Luz, Thomas Tuchel n’hésite pas à reléguer Mauro Icardi dans un rôle de strapontino pour maintenir son 4-3-3 magique. « On a décidé de jouer avec la même structure. Avec Angel et Kylian. On a joué comme ça contre Lyon et Bergame, ce n’était pas le moment de changer de structure. » Le coach parisien mise sur la continuité, en espérant que les retours dans le onze de départ de Kylian Mbappé et Di María, conjugués à l’apport de Leandro Paredes au milieu de terrain, apportent davantage de relais à Neymar pour créer du danger et gagner en maîtrise. D’entrée, Mbappé trouve le numéro 10 parisien dans la surface allemande, mais le poteau gauche de Péter Gulácsi sauve Leipzig (6e). Le début de match est décousu, la formation de Julian Nagelsmann se projette en nombre, mais va se faire punir sur coup de pied arrêté.

Ángel Di María est à la baguette, Marquinhos dans le rôle du héros, et voilà Paris qui file en tête (0-1, 13e). On pense alors que Leipzig va se remettre la tête à l’endroit, tordre le cou du PSG jusqu’à le faire capituler à son tour. Notamment quand Konrad Laimer, lancé comme une fusée, centre au point de penalty pour Yussuf Poulsen qui ne cadre pas (25e). Hormis cette alerte, et contrairement à son quart face à l’Atalanta, Paris assoit sa maîtrise au fil des minutes et fait reculer le bloc de Leipzig. Et sur une nouvelle relance au pied criminelle de Gulácsi, Paredes trouve Neymar qui offre sur un plateau le deuxième pion à Di María (0-2, 43e). Juste avant de souffler, « Ney » loupe la balle du 3-0, mais Paris rentre au vestiaire avec bien plus que quelques certitudes.

Direction la finale

Pour le second round, Nagelsmann lance Emil Forsberg et Patrik Schick pour relancer la partie. Dans ces premières minutes, on voit ses ouailles se montrer menaçantes, tenter de déstabiliser l’arrière-garde parisienne. Mais au lieu de ça, sur la première offensive francilienne, Ángel Di María punit une glissade de Nordi Mukiele et sert Juan Bernat, resté aux avant-postes et couvert par l’ancien Montpelliérain, qui tue le suspense d’une tête assassine (0-3, 56e). Face à Mbappé, Paredes ou Di María, Gulácsi se démène pour préserver l'honneur de son équipe, mais assiste impuissant à une victoire qui ne peut plus échapper au PSG. Oui, l'année de ses 50 ans, le PSG devient la cinquième équipe française à disputer la finale de la Ligue des champions. Et n'a surtout jamais été aussi proche de transformer son rêve en une bien belle réalité.

SOFOOT.COM