La réunion prévue mardi par l'UEFA sera déterminante quant à la suite des compétitions européennes, la Ligue des Champions et la Ligue Europa, et la tenue de l'Euro 2020. Voici les différents scénarios envisagés.

Ça chauffe dans les têtes des dirigeants du football européen. Quelles solutions prendre ? Les différents championnats pourront-ils aller à leur terme ? Quid de la Ligue des Champions, de la Ligue Europa et de l’Euro 2020 ? Pour cette dernière question, c’est mardi qu’on devrait en savoir plus puisque l’UEFA va réunir, par visioconférence, les 55 membres des associations, les membres de l’ECA et un représentant de la FIFpro, le syndicat des joueurs. Le but, trouver une solution pour les deux compétitions européennes de club.

L’UEFA partirait sur le postulat de base d’un report de l’Euro 2020, en décembre ou pour l’été suivant, en 2021. Ce qui laisserait donc des possibilités, en cas d’évolution positive, pour les mois de mai et de juin, sachant que les joueurs sont sous contrat jusqu’au 30 juin avec leurs clubs. Plusieurs solutions existent. Celle de l’annulation pure et simple de la compétition. Pas souhaitée par les dirigeants de l’UEFA mais ces derniers auraient constaté ces derniers temps, selon les informations du Daily Telegraph, que les dirigeants des ligues européennes auraient pour priorité de terminer les championnats domestiques.

Final Four ou Final Eight

La deuxième solution, déjà relayée sur notre site, consisterait à mettre en place un Final Four, à l’image de ce qui a été fait en Ligue des Nations, avec les sélections. Que ce soit pour la Ligue des Champions et la Ligue Europa. Pour la C1, cela se jouerait à Istanbul, sur une période de 4 jours avec demi-finale et finale. Même principe pour la Ligue Europa, mais à Gdansk en Pologne. Le problème de cette solution est évident : il faudrait d’abord parvenir à disputer la fin des huitièmes de finale retour puis les quarts de finales, en mode aller-retour.

Troisième solution, établir non pas un Final Four mais un Final Eight. Là encore, il faudrait réussir à caler la fin des huitièmes de finale d’abord. Et faire accepter aux clubs le concept d’un match à élimination directe, sur la pelouse du club qui aurait été tiré en premier lors du tirage au sort. Pas forcément le plus équitable mais une option qui nécessite moins de temps sur le calendrier. Les débats seront animés mardi !

