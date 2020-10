La 2e journée de la Ligue des champions s’est achevée hier. Edouard Mendy s’est illustré avec un nouveau ‘’clean sheet’’, lors de la victoire de Chelsea (0-4) sur le terrain de Krasnodar. Le Paris Saint-Germain d’Idrissa Gana Guèye s’est relancé en allant battre le Basaksehir (0-2) de Demba Ba.

Après le nul (0-0) lors de la 1re journée, Chelsea s’est imposé facilement (0-4) sur le terrain de Krasnodar. Le portier sénégalais Edouard Mendy a encore été solide dans les cages des Blues. C’est son 2e ‘’clean sheet’’ en Ligue des champions. En faisant le job en verrouillant le but de Chelsea, ses coéquipiers se sont chargés de faire trembler les filets adverses. Malgré un pénalty raté par Jorginho dès la 14e minute, le jeune Hudson-Odoi (28e) lançait rapidement les Blues, avant que les recrues Werner (76e) sur penalty et Ziyech (79e) ne marquent à leur tour.

En fin de rencontre, l’ailier Pulisic (90e) y allait de son but pour sceller le festival des Anglais, sur un bon service d’Abraham.

Alors que le Paris Saint-Germain, battu d’entrée par Manchester United (1-2) a réagi lors de sa 2e sortie. Le club de la capitale est allé battre sur sa pelouse Istanbul Basaksehir (0-2) de Demba Ba, à l'occasion de la 2e journée de la poule H de la Ligue des Champions. Cette fois, le milieu de terrain sénégalais a démarré le match sur le banc. Idrissa Gana Guèye, qui revient de blessure, a fait son entrée en jeu à trois minutes de la fin du temps réglementaire (87e) à la place de Herrera. Paris n'y était pas vraiment et la sortie de Neymar, blessé à une cuisse avant la demi-heure de jeu, n'arrangeait pas les choses. Mais plus que le manque d'occasions, c'est l'attitude des Parisiens qui interpellait dans cette partie. Le PSG ne dégageait pas une grande force collective et, encore une fois, les joueurs défensifs étaient souvent abandonnés par des attaquants peu concernés par le repli défensif. L'Istanbul Basakeshir en a profité plusieurs fois pour inquiéter Navas, notamment par l'intermédiaire du capitaine Visca. Il fallait finalement un coup de pied arrêté et une tête de Kean pour voir le PSG faire la différence dans ce match (0-1, 64e).

Quatre jours après son doublé contre Dijon, l'international italien d’origine ivoirienne récidivait en mettant Paris à l'abri, sur une frappe du gauche en pivot dans la surface (0-2, 79e). Un ouf de soulagement pour des Parisiens qui avaient encore affiché des signes de fébrilité après l'ouverture du score. Sans se rassurer dans le jeu, le PSG assure tout de même l'essentiel, en rentrant de Turquie avec les trois points et lance enfin sa campagne européenne.

Gomis et Rennes tombent à Séville

Après le nul (1-1) face à Krasnodar la semaine dernière, Rennes d’Alfred Gomis étaient attendu à Séville pour un exploit face au FC Séville. Au terme d'une rencontre on ne peut plus maîtrisée par les locaux, les Rennais ont logiquement cédé face aux Sévillans (0-1), à Sanchez-Pizjuan, dans le cadre de la 2e journée de la phase de la poule E. S'il ne fallait retenir qu’un homme du premier acte, ce serait Gomis. Sans lui, le score n’aurait pas été nul à la pause. Rapidement mis en alerte par Navas, le gardien rennais a ensuite réalisé exploit sur exploit face à Munir, auteur d'une sublime volée, puis Ocampos ou encore Diego Carlos. Et même battu, l'ancien Dijonnais a pu compter sur ses coéquipiers pour le sauver. À l'instar de Bourigeaud, à l'affût pour repousser le ballon sur la ligne devant Koundé.

Au retour des vestiaires, rien n’a changé. En dehors de l’intensité, bien plus élevée. Et à ce petit jeu, ce sont les Espagnols qui ont pris les devants grâce à De Jong, parfaitement servi dans la surface par Acuna (56e) ! Le Néerlandais aurait d'ailleurs pu doubler la mise dans la foulée, mais Gomis a réussi à détourner son coup de casque. Le score est resté inchangé (1-0) jusqu’à la fin du temps réglementaire.

Avec 1 pt, Rennes occupe la 3e place du groupe E, derrière Chelsea (1er, 4 pts +4) d’Alfred Gomis, suivi de Séville (2e, 4 pts, +1).

LOUIS GEORGES DIATTA