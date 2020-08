La finale de la Ligue des champions se joue ce dimanche (19 h), entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, à l’Estádio da Luz de Lisbonne, au Portugal. Le club d’Idrissa Gana Guèye vise sa première étoile en C1, alors que les Bavarois veulent soulever pour la 6e fois la ‘’Coupe aux grandes oreilles’’.

Le successeur du Real Madrid sera connu ce dimanche (19 h) au terme de la finale devant opposer le Paris Saint-Germain au Bayern Munich. Les champions de France affrontent ceux d’Allemagne, à l’Estádio da Luz de Lisbonne, au Portugal. C’est une première pour Idrissa Gana Guèye et le club de la capitale française. L’international sénégalais pourrait devenir, à l’issue de cette finale, le second Sénégalais à soulever la ‘’Coupe aux grandes oreilles’’, après Sadio Mané l’année dernière avec Liverpool.

Seulement, l’ancien pensionnaire de l’académie Diambars de Saly est bien susceptible de démarrer cette rencontre sur le banc, comme lors de la demi-finale contre Leipzig.

Le Paris Saint-Germain vise son premier trophée en Ligue des champions, après cinquante ans d’existence. Les Parisiens ont réalisé un parcours somme toute remarquable. En 10 matches cette saison, les hommes de Thomas Tuchel ont remporté 8 victoires, concédé 1 nul et 1 défaite. Ils ont inscrit 25 buts, soit une moyenne de 2,5 réalisations par match, et n’ont encaissé que 5 buts. Les champions de France ont entamé la compétition de la plus belle des manières, par une victoire retentissante (3-0) contre le tenant du titre, Real Madrid, au Parc des Princes. Ce match aura servi de référence aux Parisiens qui ont ensuite enchainé les bonnes notes. Ils ont pris la tête de la poule A (16 pts, 5 victoires et 1 nul). Gana Guèye et ses coéquipiers ont ensuite fait leur bonhomme de chemin. A la suite de l’élimination de Dortmund en 8es de finale, le PSG a réussi à briser le plafond de verre en quarts de finale et s’est qualifié en demi-finales pour la première fois depuis vingt-cinq ans (1995). Il s’en est suivi sa victoire à l’arraché contre Atalanta (1-2) et la balade (3-0) face à Leipzig, en demi-finale.

Paris est le 41e club à atteindre la finale de la Champions League. Mais arrivera-t-il à intégrer le cercle des 22 équipes lauréates de la plus prestigieuse des compétitions de clubs en Europe ? La réponse du coach parisien est claire : son équipe est là pour ‘’jouer et gagner’’ cette finale. Même s’il parle du ‘’plus grand défi’’ de sa carrière. ‘’C’est très difficile de décrire ce que je ressens. Je suis passé de complètement épuisé à fou de joie. En même temps, il faut rester concentré, car notre séjour n'est pas fini. Nous avons une finale à jouer, un match que nous voulons remporter à tout prix’’.

Même si le match est ‘’assez spécial’’, l’entraineur allemand n’envisage pas de changer ses habitudes. ‘’Il faudra rester calme, cool et préparer cette finale comme un match normal. La motivation, elle est là d’office’’, rassure Thomas Tuchel.

L’ogre bavarois

La tâche ne sera pas du tout facile pour Tuchel et ses hommes. Car en face il y a un sacré client : Le Bayern Munich, un habitué de la compétition et quintuple vainqueur de la C1. Les Bavarois veulent reconquérir l’Europe, après sept ans sans remporter le Graal. La saison dernière, le champion d’Allemagne est sorti très tôt de la compétition, avec une élimination dès les 8es de finale. Cette année, avec leur nouveau coach Hansi Flick arrivé en décembre 2019, les Rouge et Blanc ont maitrisé leur sujet. Ils ont réussi un parcours sans-faute en dix rencontres (10 victoires, 0 nul, 0 défaite). Le Bayern Munich a une attaque de feu qui affiche des statistiques hallucinantes, avec 42 buts marqués, soit 4,2 réalisations par matches, et 8 buts encaissés.

D’ailleurs, le FC Barcelone en a fait les frais avec une déculottée (8-2) en quarts de finale. Le club allemand dispose dans ses rangs du meilleur buteur actuel de la compétition, Robert Lewandowski. L’attaquant polonais a marqué 15 buts, soit plus que le cumul des deux meilleurs buteurs du PSG en C1 cette saison, Kylian Mbappé et Icardi (5 buts chacun). En plus, le club bavarois a établi une série de 29 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues (28 victoires, 1 nul).

C’est la plus longue série actuelle de toutes les équipes des cinq meilleurs championnats européens. Malgré ce tableau mirobolant, le coach Flick reste prudent et rappelle le ‘’superbe parcours’’ de Paris pour arriver en finale. Le technicien allemand connait également la qualité des attaquants parisiens et leur rapidité. Il compte donc bien analyser cette équipe et ‘’essayer d’organiser sa défense en fonction de cela’’. D’autant plus que le secteur défensif du Bayern n’a pas tout à fait rassuré, malgré les scores importants lors de ses deux dernières sorties. Hansi Flick compte sur la capacité de ses joueurs à mettre sous pression l’adversaire. Ce qui, dit-il, est leur ‘’plus grande force’’.

LOUIS GEORGES DIATTA