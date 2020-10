Quatre Sénégalais seront en lice, ce soir, pour la première journée de la Ligue des champions des clubs de l’Uefa. Idrissa Gana Guèye et le Paris Saint-Germain tenteront de prendre leur revanche sur Manchester United, au Parc des Princes, après l’élimination amère en 8es de finale, il y a deux saisons.

La Ligue des champions des clubs de l’Uefa va démarrer aujourd’hui pour la succession du Bayern Munich, champion en titre. La remise en jeu du titre du club bavarois commence par la phase de groupes, avec 32 équipes sur la ligne de départ. Parmi les Sénégalais engagés dans cette compétition, quatre vont effectuer leur entrée ne lice, ce soir.

Il s’agit d’Idrisssa Gana Guèye avec le Paris Saint-Germain, de Krépin Diatta et Youssouph Badji avec le FC Bruges, et de Demba Ba avec Basaksehir.

Le PSG et Gana retrouvent Man U

Le Paris saint-Germain, vice-champion d’Europe, va effectuer son entrée en jeu en Ligue des champions, ce soir (19 h) à domicile. Idrissa Gana Guèye et ses coéquipiers retrouvent d’entrée Manchester United avec qui ils partagent la poule H. Cette affiche rappelle sûrement un mauvais souvenir aux Parisiens qui avaient vécu l’une de leur pire soirée en 8es de finale de la C1, le 6 mars 2019. Les hommes de Tuchel avaient pris une sérieuse option pour les quarts de finale, en allant s’imposer (2-0) à Old Trafford, lors du match aller. Les Manchuniens devaient se rendre dans la capitale française avec un retard de deux buts à surmonter. Malgré l’absence de plusieurs joueurs clés, dont Paul Pogba suspendu et Anthony Martial blessé, les Anglais ont réussi à renverser la tendance durant les 90 minutes. Romelu Lukaku a marqué un doublé avant que, dans le temps additionnel, Man U ne bénéficie d’un penalty avec l’intervention de la Var sur une faute de main de Presnel Kimpembe. Marcus Rashford s'avance pour transformer son tir et qualifier les Reds.

Cette défaite ‘’remontada’’ est restée en travers de la gorge des Parisiens, malgré leur place de finaliste de la dernière édition.

Même si le contexte est différent et le remaniement des deux équipes, ce match dégage toujours un air de revanche. Le coach du PSG invite ses joueurs à ne pas trop penser à ‘’l’élimination d’il y a deux ans’’, mais aussi à oublier leur parcours de la dernière saison. Après une mauvaise entame de championnat (avec deux défaites successives contre Lens et Marseille sur le même score 1-0), le club francilien semble retrouver sa vitesse de croisière. Le champion de France a enchainé 5 victoires, avec 13 buts inscrits, soit 2,6 buts par match. ‘’On a retrouvé le rythme et la confiance, et on est une équipe très dangereuse en Champions League’’, a assuré Thomas Tuchel en conférence de presse d’avant-match, hier.

Néanmoins, le technicien français sait raison garder et a conscience que rien n’est donné d’avance. Il faut, dans le sport de haut niveau, ‘’toujours prouver et recommencer à gagner’’ Selon lui, la clé du match réside dans la capacité de son équipe à ‘’stopper leurs (Man. U) attaques à leurs débuts’’. ‘’On veut montrer et imposer notre style, c’est clair. Il faudra jouer avec une bonne structure en attaque pour réaliser un bon contre-pressing et arrêter les contres avant qu’ils ne commencent. Manchester est également fort sur coups de pied arrêtés. Il faudra donc être attentif’’, a-t-il analysé.

Si le coach se réjouit du retour à l’entrainement de son capitaine Marquinhos et Julian Draxler, il déplore aussi l’absence de Marco Verratti, Mauro Icardi et Leandro Paredes, Thilo Kehrer et Juan Bernat. Il pourra toutefois compter sur Idrissa Gana Guèye au milieu de terrain, et surtout sur son trio en attaque Neymar, Mbappé, Di Maria. Ce sera l’occasion, pour l’ancien pensionnaire de Diambars de Saly, de s’illustrer et faire oublier sa saison ratée.

Du côté de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer devra se passer des services d’Edinson Cavani et de Mason Greenwood, ainsi que de son capitaine Harry Maguire. Le retour de l’Uruguayen au Parc des Princes n’aura donc pas lieu.

Diatta et Badji à l’assaut du Zénith

Pour sa première sortie en Ligue des champions cette saison, le champion de Belgique se déplace à Saint-Pétersbourg, en Russie, pour affronter le Zénith, dans la poule F. Krépin Diatta et Youssouph Badji seront bien du voyage en Russie pour confirmer leur bonne forme du moment. Leader du championnat belge, à égalité de points (19 pts) avec Charleroi (2e), les Bleu et Noir ont enchainé cinq victoires d’affilée avant d’être stoppés (1-1) par le Standard Liège lors de la dernière journée. Krépin a ouvert le score pour sa formation en première période (40e). Mais Bruges a finalement laissé passer sa chance d’enregistrer un 6e succès de rang et de distancer ses poursuivants. Le Standard a obtenu un penalty dans les arrêts de jeu (90e+3) transformé par Nicolas Gavory qui a pris Mignolet à contre-pied pour égaliser.

Ce soir, les Belges vont livrer un match important. Logés dans le groupe F, les hommes de Philippe Clément, pas choyés par le tirage au sort, ont une obligation de résultat. Après les Russes, ils devront croiser le fer avec deux sacrés clients, à savoir la Lazio Rome (28 octobre), puis le Borussia Dortmund (4 novembre). En plus du calibre des adversaires, le champion de Belgique n’a pas été épargné par la Covid-19. Le coach devra se passer de trois éléments majeurs. Il s’agit du portier titulaire Simon Mignolet, Odilon Kossounou et Michael Francique, tous testés positifs au coronavirus.

Malgré ces absences de taille, le capitaine de Bruges veut y croire. ‘’Néanmoins, nous allons tout faire afin d’empocher des points. On dit que, sur le papier, c’est une carte jouable, mais nos trois adversaires sont toutes de bonnes formations avec des budgets plus conséquents que le nôtre. Mais en foot, tout est possible et nous allons jouer le coup’’, a déclaré Ruud Vormer. Le coach Clément peut compter sur Krépin, son meilleur buteur (5 buts), à égalité avec le Belge Vanaken, et son compatriote Badji, qui a gagné plus de temps de jeu cette saison, depuis son arrivée en Belgique. Il a marqué deux buts en huit apparitions.

Pour sa part, Demba Ba et le Basaksehir se rendent en Allemagne pour y affronter le RB Leipzig. Le club turc va découvrir la Ligue des champions pour la première fois de sa jeune histoire (fondé en août 1990). Par contre, Edouard Mendy, blessé, ne sera pas de la partie avec Chelsea pour la réception du FC Séville. C’est également le même cas pour Mbaye Niang et Alfred Gomis, tous deux blessés, qui vont manquer le premier match en Ligue des champions du Stade Rennais contre Krasnodar.

LOUIS GEORGES DIATTA