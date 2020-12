Le Paris Saint-Germain d’Idrissa Gana Guèye est en quête d’une place en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Le champion de France, qui tient son destin entre ses mains, joue sa qualification sur son terrain du Parc des Princes, ce soir (20 h), contre le club de Demba Ba, Basaksehir, éliminé de toute compétition européenne.

La Ligue des champions boucle sa phase de poules, avec la 6e et dernière journée. C’est l’occasion pour certains joueurs sénégalais d’aller chercher la qualification au prochain tour avec leurs clubs respectifs.

C’est le cas d’Idrissa Gana Guèye et le Paris Saint-Germain qui affrontent Basaksehir de Demba Ba (4e, 3 pts), ce soir (20 h). Le club de la capitale avait obtenu une victoire précieuse, la journée précédente, en s’imposant à Old Trafford (1-2) face à Manchester United. Ces trois points ont permis à Gana, qui a fait son entrée en jeu dans la dernière minute du temps réglementaire, et ses coéquipiers de prendre leur destin en main. A égalité de points (2e, 9 pts) avec le leader Man. U et l’autre prétendant à la qualification, Leipzig (3, 9 pts), les Parisiens jouent leurs cartes pour poursuivre l’aventure en C1 sur leur terrain, contre la dernière équipe de la poule H.

La bande à Neymar et Mbappé est bien partie pour s’imposer comme ils l’avaient fait à l’aller, en battant le club turc (0-2) dans son stade.

Un seul point suffirait également au champion de France pour décrocher le ticket qualificatif en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Si l’autre match, devant opposer à la même heure les deux autres concurrents pour le sésame, connait un vainqueur. Manchester United se déplaçant sur le terrain de Leipzig.

Malgré la situation favorable pour son équipe, le coach du PSG ne pense qu’à la première place de la poule. ‘’Oui, le premier objectif est de gagner, et on ne veut pas penser à autre chose. Si on finit premier, cela permet de disputer le 8e finale retour à la maison’’, a déclaré Thomas Tuchel en conférence de presse d’avant-match. Pour cela, le technicien allemand exige de ses joueurs d’être généreux dans l’effort. ‘’Oui, on doit défendre avec beaucoup d'énergie pour mettre le jeu dans le camp adverse. Je demande la même énergie et les mêmes efforts que contre Manchester’’. Il pourra compter sur la quasi-totalité de son effectif, à part Juan Bernat, Mauro Icardi et Pablo Sarabia qui sont toujours indisponibles.

Le Basaksehir est éliminé de la Ligue des champions et ne peut prétendre à la 3e place synonyme de relégation en Ligue Europa. Malgré tout, les Turcs ne viendront pas à Paris en victimes expiatoires et essayeront de finir en beauté leur aventure européenne. C’est la raison pour laquelle le coach soutient qu’il faut ‘’respecter le jeu et Basaksehir. C’est la Ligue des champions, les matchs faciles n'existent pas’’. ‘’On ne peut pas, insiste-il, laisser le moindre espace à l'adversaire. Ils sont capables de faire des contre-attaques très dangereuses’’.

Cela, Manchester United l’a appris à ses dépens. Les Mancuniens ont été surpris par le club turc sur son terrain (2-1), lors de la 3e journée, après deux victoires d’affilée (contre le PSG, 1-2, et Leipzig, 5-0).

Bruges, Krépin de retour pour l’exploit

Le Club Bruges a réussi un bon coup lors de la journée précédente, en s’imposant largement (3-0) à domicile contre le Zénith Saint-Pétersbourg. Les champions de Belgique en titre, qui sortaient d’une série de deux défaites, se sont relancés dans la course pour la 2e place. Car le nul (1-1) entre Dortmund, déjà qualifié, et la Lazio, a permis à Bruges de revenir à deux longueurs des Italiens, leurs adversaires du jour. Mais pour réussir cet exploit, les ‘’Bleu et Noir’’ doivent s’imposer impérativement ce soir (17 h 55) sur le terrain du club romain. Mais cette mission s’avère très difficile, car la Lazio a remporté largement toutes ses rencontres à domicile avec le même score (3-1) contre Zénith et Dortmund. La formation belge pourra compter sur le retour de Krépin Diatta, qui avait manqué la rencontre précédente à cause d’une blessure. Youssouph Badji fait partie également de la liste des 23 joueurs devant faire le déplacement à Rome.

Pour sa part, Chelsea (1er, 13 pts) d’Édouard Mendy, déjà qualifié, essayera de consolider son leadership dans le groupe E. Les Blues reçoivent, ce soir (20 h), à Stamford Bridge le Krasnodar (3e, 4 pts) qui veut confirmer sa qualification en Ligue Europa. Au même moment, Rennes de Mbaye Niang et Alfred Gomis, éliminée de toute compétition européenne, joue sa dernière apparition cette saison en C1. Le club breton accueille le FC Séville au Roazhon Park.

LOUIS GEROGES DIATTA