Si la majorité des favoris (4-0 pour Manchester United, 4-1 pour Tottenham et 2-0 pour la Roma) ont fait le boulot lors de la première partie de soirée des seizièmes de finale de Ligue Europa, le Bayer Leverkusen et Milan vont devoir s'employer au retour : dans un match complètement dingue, les Allemands ont concédé une défaite frustrante contre les Young Boys Berne après être revenus de 3-0 à 3-3, alors que les Italiens ont concédé le nul devant l'Étoile rouge de Belgrade dans le temps additionnel. De leur côté, l'Olympiakos et le Dinamo Zagreb ont gagné en assurant le spectacle pendant que Leicester arrachait un 0-0 à Prague.

Douzième minute : servi par Kalulu, Hernandez trompe Borjan... Mais son but est refusé, en raison d'une main. 42e minute : mis sous pression par Castillejo, Pankov trompe le même homme (auteur, sur le coup, d'une petite bourde). Cette fois, la réalisation est validée, et Milan prend les devants sur la pelouse de l'Étoile rouge de Belgrade. Malheureusement pour les Italiens, Kanga égalise sur penalty (faute de Romagnoli) dès le retour des vestiaires. Sauf qu'Hernandez, toujours vexé, va lui aussi chercher un péno qu'il transforme dans la foulée. Le deuxième de Serie A pense s'arrêter là... jusqu'au coup de boule décroisé de Pavkov sur corner dans le temps additionnel, alors que Rodić a laissé ses potes à dix depuis la 79e. Bon, 2-2 à l'extérieur, ce n'est pas si mal.

Mais jusqu'à quand va-t-il sauver sa bande ? Omniprésent depuis son arrivée à Manchester United, Fernandes soigne encore sa feuille de statistiques sur le terrain de la Real Sociedad en plantant à la demi-heure de jeu sur une balle adressée en profondeur par Rashford. Il faut dire que l'arrière-garde espagnole, dont les éléments ne se comprennent pas, lui facilite la tâche. Du coup, l'Anglais et le Portugais rejouent la scène en deuxième période. Enfin, le jeune Marcus se fait plaisir en marquant lui aussi sur une passe de Fred pendant que James ridiculise Le Normand pour le 4-0. Une raclée, une vraie.

Et un, et deux, et trois zéro... à la demi-heure de jeu ! Totalement dominateur par rapport à ce qu'il propose depuis le début de l'année, Tottenham fait exploser Wolfsberger dans un premier acte où il coule son adversaire. Son ouvre le score de la tête sur une passe décisive de Bale, qui s'occupe ensuite du break en réalisant un exploit personnel. Avant de voir Lucas enfoncer le clou, opportuniste devant une défense apathique. Le résultat sans surprise de ce jeudi, malgré la réduction du score des Autrichiens (penalty de Liendl, sanctionnant une faute de Sissoko). Avec, en final, le caramel de Vinícius. Aucun problème, pour les Spurs.

Un tir cadré à dix minutes du terme, un 0-0 sans saveur... C'est clair : si Leicester ne joue pas toujours bien, son expérience lui permet désormais de ne pas perdre lorsqu'il ne peut pas gagner. Rendez-vous au retour pour la confrontation réelle, donc.

Qui avait osé enterrer Džeko ? Au bout de cinq minutes de jeu, l'avant-centre coupe le centre de Spinazzola pour faire trembler les filets et donner un avantage certain à sa Roma. Pas de chance pour Braga, vu que le Bosnien n'avait plus été titularisé depuis un mois... Pour ne rien arranger, les Lusitaniens écopent d'un carton rouge (expulsion d'Esgaio) à la 54e, et Mayoral agrandit l'écart sur la fin. Quasiment dans la poche.

Olympiakos - PSV Eindhoven (4-2)

Pour s'assurer un maximum de spectacle, il fallait opter pour Olympiakos-PSV Eindhoven (après Young Boys Berne-Bayer Leverkusen, bien sûr) ! Car à la pause, le résultat est déjà de 3-2 en faveur des locaux. Des réalisations de Bouchalákis (superbe assist de Valbuena), M'Vila (jolie demi-volée) et El Arabi (qui profite d'une erreur de Baumgartl) prennent en effet l'ascendant sur des visiteurs qui égalisent à deux reprises (doublé de Zahavi). Au cours d'une deuxième période plus compliquée, les Grecs en ajoutent un autre par Masoúras. De quoi, quand même, espérer un retour plein de suspense.

Signé Petković... et le remplaçant Atiemwen. À Krasnodar, en dépit des goals de Berg (tout en puissance) et de Claesson (passe en retrait de... Berg), le Croate donne une option au Dinamo Zagreb en se montrant décisif par deux fois. D'abord du front, puis en étant à l'affût de la sortie hasardeuse de Gorodov. Pour terminer, Atiemwen sort du banc et fait mouche en cinq minutes. Pas suffisant pour se qualifier à coup sûr, mais largement satisfaisant. Pour le moment.

Et un, et deux, et trois zéro... avant même la mi-temps ! Complètement à côté de la plaque par rapport à ce qu'il propose depuis le début de la saison, le Bayer Leverkusen se fait exploser par les Young Boys Berne dans un premier acte où il prend l'eau de toutes parts. Fassnacht ouvre le score d'une chouette reprise au bout de quelques secondes sur une passe décisive d'Aebischer, qui sert ensuite Siebatcheu pour le break. Avant de voir Elia enfoncer le clou, opportuniste à la suite d'une grosse boulette. La petite surprise de ce jeudi ? Oui, mais pas tout de suite. Parce que les Allemands, orgueilleux, renversent tout et reviennent à hauteur en l'espace de vingt minutes (coup de casque de Schick sur une transmission de Frimpong, Schick encore et lob de Diaby qui vient d'entrer)... Avant de laisser Siebatcheu leur chourer le succès sur le gong. Incroyable !

