Comme l'a déclaré le Premier Ministre Edouard Philippe ce mardi, la saison 2019-2020 n'ira pas à son terme en Ligue 1 et en Ligue 2. Alors qu'une certaine cacophonie régnait à ce sujet après les déclarations du ministère des Sports, le président de la FFF, Noël Le Graët, a mis fin au débat.

"On a informé le Comex (comité exécutif de la FFF, ndlr), ce qu'il savait déjà, que la Ligue 1 et la Ligue 2 ne démarraient pas, que le National ne démarrait pas non plus ni la D1 féminine.

Ces quatre compétitions sont définitivement arrêtées pour la saison 2019-2020", a annoncé le dirigeant dans les colonnes du Télégramme. La proposition du président de Nice, Jean-Pierre Rivère, soutenu par son homologue lyonnais, Jean-Michel Aulas, de jouer la fin de saison à l'automne, ne verra pas le jour. "Par rapport à l'UEFA c'est impossible", a coupé court le Breton.

…La LFP "prend acte" et se réunira jeudi

Ce mardi, le Premier Ministre Edouard Philippe a annoncé que "la saison 2019-2020 de sport professionnel, notamment le football, ne pourra pas reprendre". En charge de la Ligue 1 et de la Ligue 2, la LFP a réagi à cette décision dans la soirée en expliquant qu'elle se réunira jeudi pour en étudier les répercussions. "Réuni ce 28 avril, le Conseil d'Administration de la LFP a pris acte des déclarations du Premier Ministre Edouard Philippe.

Comme depuis le début de cette crise sanitaire, la LFP suivra strictement les consignes du gouvernement et des autorités sanitaires, a assuré l'instance. Le Bureau du Conseil d'Administration se réunira le 30 avril pour étudier les conséquences sportives et économiques des mesures annoncées par le Premier Ministre. Ce Bureau sera suivi d'un Conseil d'Administration qui devra décider formellement de l'arrêt de la saison 2019/2020 et convoquer ensuite une Assemblée Générale de la LFP." Sans surprise, suite aux propos tenus un peu plus tôt par le président de la FFF Noël Le Graët, l'instance va donc acter l'interruption définitive de la saison.