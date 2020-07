Le transfert de Victor Osimhen (21 ans, 38 matchs et 18 buts toutes compétitions pour la saison 2019-2020) vers Naples n'est plus qu'une question d'heures. En effet, l'agent de l'attaquant de Lille, Osita Okolo, a affirmé que le dénouement ne devrait plus tarder.

"Dans les prochaines heures, Victor fera son choix. La ville, les gens et Naples lui ont fait bonne impression.

Victor a rencontré De Laurentiis et Gattuso, il a entendu dire qu'il serait un acteur important dans l'équipe. Mais maintenant nous attendons sa décision, Osimhen réfléchit et dans les prochaines heures il fera son annonce", a indiqué le représentant du Nigérian pour TMW. Un mouvement qui pourrait rapporter entre 70 et 80 millions d'euros au LOSC.