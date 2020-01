Un énième cas de barbarie. Un surveillant de ‘’daara’’ a battu, à mort, un talibé. Il a été arrêté en même temps que le ‘’serigne daara’’. Ils ont tous les deux bénéficié d’un retour de parquet.

L'affaire est sur toutes les lèvres dans le département de Linguère, plus précisément dans la commune de Thiél. Ce dimanche 26 janvier 2020, selon nos informations, un enfant âgé de 11 ans a été retrouvé mort, aux environs de 14 h, au sein du "daara" de Serigne Cheikh Abdou Khadre Mbacké, installé dans le village de Rawdou Rahim, situé à 25 km de la commune de Thiél. Nos sources renseignent que le bout de bois de Dieu, qui n'avait pas maîtrisé ses leçons du jour, a été sauvagement puni par Maguette Diop qui assurait la suppléance dans ce temple du savoir, en l'absence du maître des lieux qui n'est autre que Serigne Djiby Ndiaye.

A en croire nos sources, le pauvre enfant, après avoir reçu plusieurs coups rudes, est resté allongé sous un arbre entouré par les autres talibés qui n'avaient que leurs yeux pour constater les dégâts. Voyant que leur condisciple n’allait pas mieux, les enfants, pris de panique, ont alerté les voisins. Ils avaient raison, puisque le petit garçon a rendu son dernier souffle sous cet arbre. Son tortionnaire est ensuite venu constater le drame.

Il a appelé au téléphone Serigne Djiby Ndiaye, qui était en déplacement, pour l’informer de la tragédie. Ce dernier a, à son tour, informé le propriétaire du "daara", Serigne Cheikh Abdou Khadre Mbacké (frère de l'actuel porte-parole de la confrérie mouride Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké). C’est le marabout qui a appelé le commandant de la brigade de gendarmerie de Linguère qui, en compagnie de l'infirmier chef de poste de Thiél, est allé procéder au constat d'usage.

Le corps sans vie de Fallou Diop a été acheminé, d’abord, à la morgue de l'hôpital Maguette Lo de Linguère, avant d'être remis à ses parents qui l'ont inhumé, hier à Touba.

Serigne Djiby Ndiaye et Maguette Diop ont, dans un premier temps, été déférés au parquet régional de Louga pour meurtre, violence et voie de fait, mise en danger de la vie d’autrui et non-assistance à une personne en danger. Ensuite, ils ont bénéficié d’un retour de parquet.

Affaire à suivre.

MAMADOU NDIAYE (LINGUÈRE)